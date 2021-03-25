Türk Veteriner Hekimleri Birliği Rektör Aldemir ile görüştü

Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi İkinci Başkanı Muhlis Atay, Genel Sekreteri H. Haluk Aşkaroğlu, Aydın Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Şahin, Genel Sekreter Hakan Kaya ve Sayman Hidayet Yaman'ın da bulunduğu ziyarette, veteriner hekimlik mesleğinin ülkemiz ve dünya sağlığı açısından önemi görüşüldü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın'ın güçlü sanayisinin yanı sıra tarım ve hayvancılık potansiyelinin de yüksek olduğunu belirterek “Bu mesleği icra ediyor olmaktan gurur duyuyorum. Mesleğimiz, bizlere birçok vicdani sorumluluk yüklüyor. Sadece eğitime değil, aynı zamanda bölge ve ülke hayvancılığının gelişmesine de destek vermeye çalışıyoruz. Üniversitemiz şehrimiz için çok büyük bir değer, biz bu değeri daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz” dedi.

Üniversite ve meslek odaları arasındaki iş birliği çalışmaların öneminin ifade edildiği ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulması ile sona erdi.