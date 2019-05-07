Türkçülük Günü'nde anlamlı kutlama

İYİ Parti Nazilli Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 3 Mayıs Türkçülük Günü etkinlikleri Sümerpark Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirildi.

Ünlü sanatçı Ozan Ünsal'ın sahne aldığı programa, yoğun programları nedeniyle katılamayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı temsilen Belediye Başkan Vekilleri Mustafa Tınas ve Soner Yelkovan yer aldı.

Halk oyunları, geleneksel Türk oyunları ve mehter takımı gösterilerinin yapıldığı etkinliklerde sanatçı Ünsal, seslendirdiği şarkılarla kulakların pasını sildi. Programda konuşan İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, “Ankara sokakları milliyetçi refleksin gösterilmesine sahne olmuş, hükümetin talimatıyla 23 Türk milliyetçisi tutuklanmış ve işkenceye maruz bırakılmıştır. En üzücü olanı ise milliyetçi olarak düşündüğümüz, yıllarca aynı çatı altında olduğumuz siyasi partilerin buna ortak olmasıdır. Ancak her şeye rağmen Türkçülük bilinci yaşamaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

3 Mayıs'ın büyük önem taşıdığına dikkat çeken İYİ Parti Nazilli Gençlik Kolları Başkanı Gamze Gül Çağlayan, “3 Mayıs Türk Milleti'ni yüceltmeyi gayret edinen Türkçülerin, azmine vurulmak istenen darbenin defedilmesine, Türk aşkının yeniden alevlenmesine zemin olan bir başkaldırıdır. Bizim için 3 Mayıs taşıdığımız kutlu kanın gücünün farkına varmaktır. Türk birliğine giden yoldur. İYİ Gençlik olarak nerede bir Türkçülük isyanı görürsek orada olacağız” ifadelerini kullandı.