Türkiye Gazeteciler Federasyonu AGC'nin Bölge iftarında buluştu

Aydın Gazeteciler Cemiyeti öncülüğünde Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun (TGF) Ege Bölge İftarı Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ege Bölgesi'nde ilk kez Kuşadası'nda gerçekleştirilen Ege bölge iftarına Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Muğla, Gebze, Adana, Urfa, Manisa, Nevşehir, Konya, Uşak, İzmir, Çanakkale başta olmak üzere çeşitli illerden gelen TGF yönetimi katıldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı'nın Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı programda Aydın Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi de yer aldı.

Kaşadası'nda İnfinity By Yelken Otel'de yapılan iftarın ardından konuşma yapan AGC Başkanı Semra Şener, bu iftarın Ege Bölgesi'nde gerçekleştirilen ilk TGF iftarı olduğunu belirterek “Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliğinde kusursuz bir organizasyon gerçekleştirdik. İlgi ve alakalarından dolayı Kuşadası Belediye Başkanı Sayın Ömer Günel'e, organizasyonda emeği geçen Kuşadası Belediyesi Basın birimine çok teşekkür ederiz. Bugün AGC olarak bir ilki yaşıyoruz. TGF'nin bölge iftarlarından Ege Bölge iftarını ilk kez gerçekleştirmek AGC olarak bize nasip oldu. Bunun gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ilk bölge iftarı ama temennimiz bundan sonraki yıllarda da böyle güzel ve anlamlı iftarlarda bir arada olabilmek. Birlik, beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Ramazan vesilesiyle bir arada olmaktan büyük mutluluk yaşıyoruz. Meslektaşlarımızla bizleri Kuşadası'nda buluşturan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanımız Yılmaz Karaca'ya, Türkiye'nin dört bir köşesinden davetimize icabet eden cemiyet başkanlarımıza, TGF yönetim kuruluna ve Basın Vakfımıza, Aydın Gazeteciler Cemiyeti olarak teşekkür ediyoruz” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından halkın teveccühüyle Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve geldiğini dile getiren Şener, gazeteciler adına Başkan Günel'e görevinde başarılar diledi.

“İnternet Gazeteciliği yasası olmaması mesleğin itibarını zedeliyor”

Bölgesel iftarların 3 yıl önce başladığını ifade eden TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, bu yıl Kocaeli Gebze'den iftara başladıklarını belirterek, “Adana'ya geçtik. Bugün Aydın'dayız. 25 Mayıs'ta Tokat'ta yapacağımız bölgesel iftarla meslektaşlarımızla buluşacağız. Buradaki amacımız hem meslektaşlarımızla kaynaşmak, hem meslektaşlarımızın sorunlarını öğrenmek. Buraya gelmeden önce 12 tane belediye başkanı ziyaret ettik. Ülkemiz 5-6 yıldır sürekli seçim atmosferinde. Seçimler nedeniyle bir türlü Anadolu basının sorunlarına çözüm bulacak kimse bulamıyoruz. Şu anda Anadolu basını yanıyor. Sadece gazeteler değil televizyonlar, radyolar da var. Başımızın derdi, mesleğimizi son derece itibarsızlaştıran internet gazeteciliğinin bir yasası olmaması bize çok büyük zararlar veriyor. İnternet gazeteciliğini hakkıyla yapan arkadaşlarımız da var onların hakkını yememek lazım. Sözümüz onlara değil. Bir internet sitesi kurarak gazetecilik mesleğini itibarsızlaştıran kişiler var. Bu kişiler en büyük zararı gerçek gazetecilere, gazetecilik mesleğine veriyorlar. Bizim derdimiz onlarla. Biz mutlaka internet gazeteciliğinin yasasının çıkarılarak bir sisteme oturulması gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

“Başkan Günel'e plaketli teşekkür

Aydın Gazeteciler Cemiyeti ve TGF tarafından Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nu ilçesinde ağırlayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür ettiler. Günel'e teşekkür plaketi sunan TGF Başkanı Yılmaz Karaca, göreve gelir gelmez başarılı ve kararlı bir şekilde Kuşadası'nı yöneten Başkan Günel'e teşekkür etti.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nu Kuşadası'nda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Gazetecileri çok önemsiyorum. Sizler söylediklerimizi ifade etmeseniz biz sessiz, dilsiz birer siyasetçiye dönüşürüz. Nitekim ne yaparsak yapalım doğru ifade edilmezse, doğru anlaşılmak mümkün olmaz. O yüzden sizlerle olan diyalogu saygı ve belli bir meslek etiği içinde götürmeye çalıştım. Aday olduğum süreçten bu yana tüm bölge basın mensuplarıyla düzenli olarak her ay bir araya gelip yaptıklarımızı anlatıyoruz” dedi.

Program sonunda Kuşadası'na gelen gazetecilere Kuşadası ve Aydın'ı simgeleyen çeşitli hediyeler sunulup Kuşadası'nın tanıtımı yapıldı.