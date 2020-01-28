Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programı kapsamında Türkiye Gençler Takım ve Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası, Aydın'da düzenlenecek.

Salon sporlarında ve ferdi branşlarda elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Aydın ili, önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yapacak. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programı kapsamında Türkiye Gençler Takım ve Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası, Aydın'da düzenlenecek. 30 Ocak ile 2 Şubat günleri arasında yapılacak olan şampiyonada müsabakalar Didim Spor Salonu'nda oynanacak. Ülke genelinde illerinde derece elde etmiş çok sayıda sporcunun katılacağı şampiyonada Aydın'dan sporcular da boy gösterecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, düzenlenecek şampiyonaya tüm Aydın halkını davet ederken, şampiyonaya katılacak takım ve sporculara başarılar diledi.

Öte yandan, şampiyona sonunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalya verilecek.