Türkiye Golf Turu'nun 7. ayak müsabakası Kuşadası'nda başladı

Türkiye Golf Turu'nun 7. ayak mücadelesi, Kuşadası International Golf Sahası'nda başladı.

Turnuvaya Kemer Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, National BGK, Klassis Golf Kulübü, National AGGA, Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden 21 sporcu katıldı. Kuşadası International Golf Sahası'nda oynanan Türkiye Golf Turu 7. ayak müsabakasının ilk raundunun sonunda, erkeklerde National AGGA'dan Taner Yamaç 77 (+5) gross skorla birinci, İGK'dan Can Gürdenli 84 (+12) gross skorla ikinci, Klassis Golf Kulübü'nden Tolga Genca 85 (+13) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda ise National BGK'dan İrem Demir 84 (+12) gross skorla birinci, National BGK'dan Petek Peker 85 (+13) gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü'nden Mina Gençoğuz ve National BGK'dan Ayşe Demir 91'er (+19) gross skorla turnuvanın birinci raundunu üçüncü sırada tamamladı. Türkiye Golf Turu'nun 7. Ayak mücadelesinin ikinci raundu, Kuşadası International Golf Sahası'nda devam ediyor.