Türkiye Hollanda Danışma Günleri, Aydın'ın ev sahipliğinde yapıldı

Türk ve Hollandalı vatandaşların sosyal haklarını öğrenmeleri amacıyla gerçekleştirilen Türkiye Hollanda Danışma Günleri, Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türk ve Hollandalı vatandaşlar, Aydın'da başlayan Türkiye Hollanda Danışma Günleri ile haklarını öğreniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Hollanda Sigorta Kurumu (SVB) arasında Aydın, İzmir, Manisa, Denizli, Muğla ve Uşak illerinde ikamet eden Türk ve Hollanda vatandaşlarını bilgilendirmeye yönelik düzenlenen danışma günleri Aydın'ın ev sahipliğinde başladı. Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü koordinesinde 3 gün sürecek olan etkinlikte, Türkiye Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin öngördüğü yaşlılık, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan yardımlar gibi sosyal güvenlik haklarına ve yurt dışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin sorular yanıt bulacak. Türk ve Hollandalı uzmanlarla yüz yüze yapacakları görüşmelerde danışma hizmeti ücretsiz olarak Türkçe ve Felemenkçe dillerinde verilecek.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz; “Hollanda ve Türk vatandaşlarını bilgilendirmeye yönelik düzenlenen programının açılış toplantısını bugün yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda arasında imzalanan ve yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Sözleşmesi dolayısıyla iki ülke arasında sosyal güvenlik bakımından yarım yüzyılı aşkın bir süredir işbirliği söz konusudur. Bu sözleşme çerçevesindeki Sosyal Güvenlik Hakları konusunda her iki ülke vatandaşlarını bilgilendirmek ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Türkiye Hollanda Danışma Günleri düzenlenmiştir. Bugün açılışını yaptığımız Türkiye Hollanda Danışma Günlerimiz Aydın, İzmir, Manisa, Denizli, Muğla ve Uşak illerimizde ikamet eden Türk ve Hollandalı vatandaşlarımıza bilgilendirme yapmak üzere 6,7 ve 8 Haziran'da gerçekleştirilecektir. Çok verimli olacağına düşündüğüm bu toplantıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış toplantısında konuşan Hollanda Ataşesi Yvonne Kokx'i de, programın verimli olacağına inandığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.