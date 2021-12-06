Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu, ilk kadın muhtar Gül Esin'i andı

yıl dönümü dolayısıyla Ankara'dan Nazilli'ye gelerek ilk kadın muhtar Gül Esin'in kabrini ziyaret etti.

Nazilli Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen programa, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Angın, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Mahmut Gülcü, Genel Sekreter Seviye Çelik Ardıç, Konfederasyon Teşkilat Başkanı Tuğran Süme, Konfederasyon Yöneticileri, Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Açık ve Nazilli başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden gelen muhtarlar katıldı.

Program kapsamında Gül Esin Parkı ve Anıtı'nda anma etkinliği yapılarak Eğriboyun Mezarlığı'nda bulunan Gül Esin kabrinde dua okundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Erol Angın; “Programa katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ziyaretleriyle bizleri onurlandırdılar. Seçilmiş ilk kadın muhtarımız Gül Esin hanımefendinin kabrini hep birlikte ziyaret ettik. Karpuzlu'da 3 erkek rakibine 500 oy fark ile seçilmiştir. Seçildikten sonra yaptığı ilk icraatı da kahvehanelerde kumar oynanmasını ve başlık parasını yasaklamaktır. Onunla gurur duyuyoruz. Kabrinin Nazillimizde olması bizlere ayrıca kıvanç veriyor” diye konuştu.

Misafirperverliklerinden dolayı Nazilli Belediyesi'ne teşekkür eden Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Mahmut Gülcü, “Bu güzel programı düzenleyen Genel Başkanımız Sayın Bekir Aktürk'e çok teşekkür ediyoruz. Nazilli Belediye Başkanımızın birkaç gün önce Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendik. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konfederasyonumuzun her yıl geleneksel olarak düzenlediği programlardan bir tanesi bu. Kadın muhtarlarımızı temsilen Gül Esin hanımefendinin kabrini muhtarlarımızla birlikte ziyaret ettik. Genel Başkanımız yoğun programları nedeniyle bizleri bu göreve layık gördü. Bizde Aydın ilimizde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Program kapsamında Hangar Restoran'da bir araya gelen muhtarlara Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu rozeti takıldı.