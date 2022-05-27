Türkiye Münazara Ligi Ege Bölge Finali Aydın'da yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye'nin dört bir yanında özgüveni yüksek, empati kurabilen, analitik ve eleştirel düşünebilen, farklı fikirlere karşı saygılı gençler yetiştirmek amacıyla düzenlenen Türkiye Münazara Ligi'nin Ege Bölge Finali Aydın'da gerçekleştirildi.

Gençlerin düşüncelerini ifade etmelerine uygun ortamlar hazırlamak, genel kültürü ve entelektüel bilgi birikimi yüksek bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen münazara liginde gençler kıyasıya yarıştı. 24-26 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılan bölge finali yarışmasına Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, protokol ve öğrenciler katıldı.

Gençlerin duygu düşüncelerini doğru ve sistematik bir biçimde ifade etmelerine katkı sağlamak, spordan sanata, tarihten bilim-teknolojiye kadar birçok konuda bilgi birikimlerini artırmak amacıyla düzenlenen Türkiye Münazara Ligi Ege Bölge Finalleri'nde İzmir, Manisa, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Aydın'dan gelen gençler yer aldı.

Aydın'da gerçekleştirilen Türkiye Münazara Ligi Ege Bölge Finaline katılan gençleri Kuşadası'nda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Bu turnuva ile gençlerimizde yapıcı tartışma kültürünü oluşturmak, toplum önünde konuşabilme, hızlı düşünebilme ve cevap verme yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Münazara ile tez ve antitez görüşlerin savunulması sayesinde araştırma, eleştirel düşünme, problem çözme, empati, iletişim ve dinleme gibi birçok konuda bireylerin kişisel gelişimine katkı sağlamaktadır. Gençlerimizi önemsiyor ve yapılan bu tip etkinliklere değer veriyoruz. Gençlerimiz hayata özgüven, konulara vakıf olarak çözüm üreten bir gençlik olmalı. Güçlü Türkiye'nin mihenk taşları olan siz gençlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Yarışmalar sonucunda, lise kategorisinde bölge birincisi ve ikincisi Denizli, üçüncü ise Aydın olurken, üniversite kategorisinde ise bölge birincisi İzmir, ikincisi ve üçüncüsü ise Muğla oldu. Yarışmalar sonucunda yarışmacılara plaket ve başarı belgeleri protokol tarafından takdim edildi.