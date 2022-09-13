Türkiye Romanya Konferansı Kuşadası'nda yapılıyor

Türkiye Romanya Konferansı çerçevesinde Türkiye Romanya Belediyeleri İş Geliştirme Toplantısı Kuşadası'nda yapıldı.

Romanya heyeti, yerel temsilciler, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ın da katıldığı toplantıda konuşan Etkinlik Koordinatörü Hayri Çavuşoğlu; 17 yıldır süregelen Türkiye-Romanya ilişkilerinde, daha önce Alanya'da düzenlenen toplantının bu yıl Kuşadası'nda yapıldığını ve Kuşadası'nın Romanya tarafından en çok tanınan turistik şehirler arasında yer aldığını söyledi. Hem şehirler, hem de kişiler açısından bu tarz toplantıların önemine değinen Çavuşoğlu; bundan sonraki toplantının Ekim ayında Romanya'da olacağını söylediği konuşmasında “ İşbirliğimizin çoğalarak artmasını diliyoruz” dedi.

Romanya Kamu Hizmetleri İşveren Örgütü (PSP) Başkanı Florian Dudu, Akdeniz Belediyeleri Birliği ilişkilerini daha da geliştireceklerini belirtti ve Romanya'nın Sinaia şehri ile Kuşadası'nın kardeş şehir olduğunu hatırlatarak, bu programda aynı zamanda Kuşadası Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi olan Ayşe Şerifoğlu'nun etkisinin büyük olduğunu, Sinaia kardeş şehrinde Kuşadası adına bir pak yapıldığını söyledi ve 'Güzel bir iş birliği oldu" dedi.

Toplantının devamında söz alan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; "Kuşadası'nın Balkanlardan ilk turistleri Romenlerdir. O nedenle biz de her zaman yerleri ayrıdır" dedi. Akdoğan konuşmasının devamında, turizmin ticari hayatı etkileyen en önemli konu olduğunu, yerel yönetimlerde belediye ile kamu koordinasyonu ne kadar iyi olursa, yapılan çalışmaların da o kadar faydalı olacağını dile getirdi ve sözlerini söyle sürdürdü;

"Turizm bölgelerinde yazlık ve kışlık nüfus farkının göz önüne alınarak planlama yapılması çok önemlidir. Biz meslek komitelerimiz aracılığı ile kurumlara veri hazırlayarak, ticari hacimler hakkında bilgilendirme yapmaktayız. Kurum olarak istatistiki verileri çok önemsiyor, ticari envanter raporları çıkarıyoruz. Güncellediğimiz raporlara baktığımızda, 2010-2022 arasında ticaret yapan insan sayısının yüzde 70 arttığını gördük, bu da demek oluyor ki 10 sene sonra bir o kadar daha artacaktır. Bu veriler ışığında kamu yönetimi yapılırsa beklentiler karşılanacaktır. 17 yıldır yapılan bu toplantılarda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim"

Kuşadası'nda gerçekleşen Türkiye Romanya Konferansı, 17 Eylül 2022 tarihine kadar devam edecek.