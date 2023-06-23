‘Türkiye Şampiyonu' öğrencilerden Başkan Özer'e teşekkür

Amasya'da yapılan Türkiye Şampiyonası finallerinde Aydın'ı başarıyla temsil ederek ‘Türkiye Şampiyonu' olan Söke Behiye Hanım Orta Okulu Voleybol Takımı, Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz 5 Haziran günü Amasya'da gerçekleşen Okul Sporları Küçükler Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda Ankara Kardelen Ş. Burak Abikebahşi Orta Okulunu 2-1 yenerek Türkiye Şampiyonu olan Söke Behiye Hanım Ortaokulu takımı ve antrönerleri, Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer'e kupa ve madalyalarıyla birlikte teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Türkiye Şampiyonası finalleri öncesinde takıma destek olan Başkan Özer'e teşekkür eden öğrenciler, başarılarına yeni başarılar ekleyeceklerinin de sözünü verdi.

“Hepimizin göğsünü kabarttınız”

Takım antrenörleri Hızır Deniz ile Mücahit Gökkaya'nın da hazır bulunduğu ziyarette, öğrencileri Türkiye Şampiyonu olmaları nedeniyle tebrik ederek Aydın'a ve Söke'ye büyük gurur yaşattıklarını söyleyen Başkan Özer, “Öncelikle Sökemize büyük gurur yaşatan öğrencilerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ortaya koyduğunuz azim ve kararlılıkla Türkiye Şampiyonu olarak başarınızı taçlandırmanız hepimizin göğsünü kabarttı. Şampiyonlukta büyük emeği geçen değerli antrenör hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Sizlere hem eğitim hem de spor hayatınızda daha nice başarılar diliyorum. Söke TARİŞ olarak spora ve sporcuya elimizden geldiğince desteğimizi sürdüreceğiz. Yeter ki sizler bizleri gururlandırmaya devam edin” ifadelerini kullandı.