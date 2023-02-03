Türkiye şampiyonu olan sporcular, Aydın'ı gururlandırdı

Aydın'ın yetiştirdiği sporculardan olan Öykü Ceylin Tekdal ve Koray Uygun, geçtiğimiz gün Bursa'da düzenlenen Turkcell Türkiye U16 Salon Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olarak Aydın'ı gururlandırdı.

Bursa'nın ev sahipliğini yaptığı Turkcell Türkiye U16 Salon Şampiyonası gerçekleştirilen yarışların ardından sona erdi. 1-2 Şubat tarihlerinde Bursa Osmangazi Atletizm Salonu'nda kıyasıya mücadeleye sahne olan şampiyonada madalyalar sahiplerini buldu. Büyük heyecana sahne olan şampiyonaya kızlarda bin 152, erkeklerde ise bin 236 sporcu katıldı. Sporcular büyük bir özveriyle yeteneklerini sergilerken, şampiyonada Aydın'ı temsil eden atlet Öykü Ceylin Tekdal ve Koray Uygun, 60 metre engelli kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 'Aydınlı Türkiye Şampiyonları' başlığıyla yapılan açıklamada, "58 ilden yaklaşık bin 200 sporcunun katıldığı Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda sporcumuz Öykü Ceylin Tekdal kızlarda U16 60 metre engelli branşında 8.81 ile Koray Uygun ise erkeklerde 8,08 derecesiyle Türkiye Şampiyonu olarak bizleri gururlandırdı" denildi.

Şampiyonanın ilk gününde gerçekleştirilen Kızlar 60 metre kategorisinde Aydınlı sporcu Öykü Ceylin Tekdal, bir saniye farkla birinciliği kaçırarak Türkiye ikincisi olmuştu. Sporcuların başarılarını tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, gençlere başarılar diledi.