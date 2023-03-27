Türkiye tek yürek olmaya devam ediyor

Depremin ilk gününde bu yana, yardım çalışmalarına devam ettiklerini belirten Uğur Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Erdoğan Ulaş, “Yaralar sarılınca kadar iyileşinceye kadar yardım seferberliğimiz devam edecek” dedi.

Asrın en büyük doğal felaketi sonucu meydana gelen maddi manevi hasarın ve yaraların ancak ‘tek yürek' halinde devlet-millet dayanışması ile giderilebileceğine belirten Uğur Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Erdoğan Ulaş, Nazilli'den yeni yüklenen yardımlarını deprem bölgesine uğurladı. Bölgede 11 ili ve milyonlarca insanı etkileyen deprem felaketi nedeniyle yaşanan zor günlerin omuz omuza, birlik ve beraberlik içerisinde atlatılacağına inandıklarını kaydeden Ulaş, ilk günlerde gıda ve ısınma amaçlı yardımlarını şu anda konteynırla devam ettirdiklerini söyledi.

Firma olarak ilk günden bu yana devam eden yardım kampanyası çalışmalarında mesai mefhumu gözetmeksizin yardımların yerine ulaştırılmasında fedakarca görev alan Uğur Soğutma çalışanlarına da teşekkür eden Ulaş, “Türkiye'yi derinden etkileyen ve çağın en büyük deprem felaketi nedeniyle Uğur Şirketler Grubu olarak daha ilk günden kolları sıvadık. Bölgeye ilk hafta içerisinde tırlarla çeşitli gıda maddesi, battaniye, kışlık mont, yatak gibi temel ihtiyaç malzemelerini hemen sevk ettik. Ardından Uğur Soğutma olarak bünyemizde imal ettiğimiz 75 adet içinde yataklı ranzaları ile birlikte direk konaklanabilecek şekilde konteyner ve barınma konutlarımızı depremzede kardeşlerimize gönderdik. Bunun yanında hemen özel üretim alanı oluşturup 550 adet içi donanımlı seyyar tuvalet, banyo kabinlerini de bölgeye gönderdik. Bunun yanında ihtiyaç olan yerlere de derin dondurucu sevkiyatı yaptık. Uğur Soğutma olarak depremzedelere desteklerimiz devam edecek” dedi.