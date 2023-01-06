Türkiye yatırım merkezi olmaya başladı

Özellikle inşaat ve boya şirketlerine yabancı firmaların yoğun ilgi gösterdiğini belirten uzmanlar, Cumhuriyet'in 2. yüzyılında Türkiye'nin ve özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarının cazibe merkezi haline geldiğini belirtiler.

Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkçü, pandemi ile değeri artan Türkiye'nin dünyadaki enerji krizinden sonra yer kürede yaşanabilecek en güzel bölgeler arasında yer aldığını belirterek, bu çerçevede dünyadaki pek çok yatırımcının da Türkiye'de yatırım yapmak için çeşitli firmalarla görüştüğünü söyledi.

İnşaat firmaları ve diğer iş kollarının yanında Türk boya firmalarının da yabancılar tarafından ilgi gördüğünü doğrulayan Başkan Künkçü, “Türkiye sanayi ve teknolojide ciddi gelişmeler kaydediyor. Yazın tatil için milyonları ağırlayan ülkemiz ve özellikle Ege kıyıları, artık kışın da iklim şartlarını değerlendirerek ısınma amaçlı gelenleri ağırlamaya başladı. Yaşanan yoğunluk Türk firmalarının da değerini arttırdı. Bu durum yabancı yatırımcıların da ilgisini arttırdı” diye konuştu.

Araştırmacılar sektörde öncülük eden Türk boya firmalarından Ege merkezli bir firmanın Dünya genelindeki bir boya şirketi ile görüşme halinde olduğunu duyurdu.