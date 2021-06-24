Türkiye'de arılar nüfus planlamasına gitti

Türkiye'de bu yıl etkili olan kuraklık arıları ve bal üreticilerini olumsuz etkiledi.

Tabiatta önsezileri en kuvvetli hayvanlar arasında yer alan arıların, yaşanan kuraklık ve son günlerdeki iklim dengesizlikleri nedeniyle nüfus planlamasına geçtiği belirtildi. Aydın Arıcılar Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, tabiatın dengesi ve tarımın sürdürülebilir olması için olmazsa olmaz şart olan arı ve arıcılığın desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de iki yıldır etkili olan kuraklık nedeniyle arıcılık sektörünün ciddi sıkıntıda olduğunu kaydeden Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, tabiattaki dengesizlik nedeniyle ana arıların da yumurta yapmayı yavaşlattığını kaydetti. Bu yıl bal rekoltesinde yüzde 50 civarında düşüş olduğunu kaydeden Başkan Özdemir, “Sırrına erilmeyen arıların önsezileri çok kuvvetlidir. Kovanlardaki ana arılarımızın hareketlerini izleyerek kuraklığın daha da devam edeceğini düşünüyoruz. Bu yıl arılarımız nüfus planlaması yaptığı için anaarılar sadece neslini devam ettirecek kadar yumurta yapıyor. Yarın mevsim şartları normale döner ve arılar da normal sürecine devam ederse bunu bilemeyiz. Ancak zor durumda olan arıcının devlet desteğine ihtiyacı var” dedi.

“İklim değişikliği tabiatın dengesini değiştirdi”

Geçen yıl kuraklık nedeniyle arıcıların çam balı üretemediğini ancak bu yıl çam ve hayıt balında umutlu olduklarını kaydeden Başkan Özdemir, "Bu yıl geçtiğimiz yıllarda düşen yağışın ancak üçte biri civarında yağış gerçekleşti. Kuraklık nedeniyle uygulanan sulama planlaması kapsamında bu yıl bizim bölgede de ayçiçeği ekimi gerçekleşti. Bu kapsamda ayçiçeğinden de umutluyuz. Ancak arıların çok iyi beslenmesi şart. Arılar, çoğalmasını flora ve yiyecek durumuna göre yapar. Doğada besin az ise arının yumurtlaması düşer. Yaşanan kuraklık nedeniyle arılarımız adeta nüfus planlamasına gitti” diye konuştu.

"Bal Ormanları Projesi'ni önemsiyoruz"

Tarım Orman ve Çevre Bakanlığı tarafından uygulanan 'Bal Ormanları Projesi'ni önemsediklerini ve bu uygulamanın daha da yaygınlaştırılması gerektiğini kaydeden Başkan Özdemir, "Ülkemiz dünyanın en önemli arı ürünleri ve arı üretim merkezi. Bakanlığın uygulamaya koyduğu 'Bal Ormanları Projesi'nin yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun yanında tarım ve hayvancılığa yoğun destek veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun desteklerini Aydın arıcımızdan esirgememesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.