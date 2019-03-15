Türkiye'de her 6-7 erişkinden biri kronik böbrek hastası

Fevzi Yavuzyılmaz, “Türkiye'de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığının olduğu saptanmıştır” dedi.

Dünya Böbrek Günü nedeniyle bir açıklama yapan Dr. Yavuzyılmaz, “Kronik Böbrek Hastalığı dünyada ve ülkemizde salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunudur. Böbrek hastalığı erken saptanırsa sıklıkla önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir. Ancak hastalığın farkındalığının düşük olması, erken dönemde tespit edilmesine imkan vermemektedir. Bireylerin hastalığının farkında olmaması nedeni ile son dönem böbrek yetmezliği gelişmekte ve yaşam kalitesi bozulmaktadır. Türk Nefroloji Derneği'nin ülkemizde yaptığı bir tarama çalışmasında Türkiye'de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığının olduğu saptanmıştır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalar, hastalığın farkındalığının yüzde 10'un altında olduğunu göstermiştir. Düşük farkındalık nedeniyle hastalık son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) evresine ilerlemekte, kötü yaşam kalitesi ile hastanın sağlığını tehdit etmekte, engellilik ve ölüm oranlarının artmasına neden olmaktadır” diye konuştu.

“Herkes İçin Böbrek Sağlığı”

Böbrek rahatsızlıklarının zamanında fark edildiğinde önlenebilen veya en azından geciktirilebilen bir hastalık olduğuna dikkat çeken Yavuzyılmaz, şu uyarılarda bulundu: “Bakanlığımız, böbrek sağlığı konusunda toplum bilincini arttırmak, kronik böbrek hastalığında erken tanının önemini vurgulamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Dünya Böbrek Günü ve haftasında çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Dünya Böbrek Günü teması ‘Herkes İçin Böbrek Sağlığı' olarak belirlenmiştir. Bu vesileyle böbrek sağlığının önemi üzerine düşünme fırsatı vermektedir. Kronik böbrek hastalığından korunmak için düzenli egzersiz yapılmalı, sağlıklı beslenmeli ve vücut ağırlığı korunmalı, tuz azaltılmalı, yeterli sıvı alınmalı, sigara içilmemeli, ağrı kesici ilaçlardan kaçınmalı, kan basıncı ve kan şekeri düzenli olarak ölçtürülmeli ve risk grubunda olan kişilerce böbrekleri düzenli olarak kontrol ettirilmelidir”