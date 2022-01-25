İhlas Haber Ajansı

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Türkiye'de kar, Aydın'da bahar yaşanıyor

Ülke genelinde kar yağışı etkili olurken, Aydın’da erken yeşeren meralar görüntüsü ile adeta baharı andırıyor.

Ülke genelinde kar yağışı etkili olurken, Aydın'da erken yeşeren meralar görüntüsü ile adeta baharı andırıyor.



Aydın'ın küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Köşk ilçesinde, erken yağışlar ile birlikte meralardaki otlar da erken büyüdü. Ülke genelinde birçok şehirde kar yağışı etkili olurken, Aydın'da yeşil görüntü ise adeta baharı hatırlattı. Köşklü üreticiler ise meraların yeşermesi ve otların boy vermesi ile birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını saldı. Ülke genelinde birçok yerde kar nedeni ile canlılar açık ortama çıkmaya korkarken Aydın'da hayvanlar otlaklarda yayılıp yazdan kalma günlerin keyfini yaşıyor.

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