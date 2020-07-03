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Türkiye'de mavi yolculuğu başlatan duayen yatçı Gino hayatını kaybetti

Türkiye’de mavi yolculuğu başlatan kişi olarak bilinen yat turizminin duayeni Gino Matteo Pardo hayatını kaybetti.

Türkiye'de mavi yolculuğu başlatan kişi olarak bilinen yat turizminin duayeni Gino Matteo Pardo hayatını kaybetti.


Kuşadası'nda Gino Yatching isimli bir firma kuran ve yat turizminin Türkiye'de gelişmesi için büyük çaba sarfeden Gino Matteo Pardo dünya çapında önemli başarılara imza atmıştı. Bir çok ünlü ismi dev yatlarla Türkiye'de ağırlayan Gino Matteo Pardo'nun ölümü turizm sektöründe üzüntü oluşturdu. Gino Matteo Pardo, İstanbul'da Şişli Musevi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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