Türkiye'de pamuk ekim alanları daralıyor

Efeler Ziraat Odası, Türkiye'de pamukçuluk sektörünün sorunları ve çözüm önerilerini bir rapor haline getirdi. Rapor hakkında bilgi veren Oda Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, “Pamuk, 50 çeşit sanayi kolunun hammaddesini oluşturan en önemli ihraç ürünlerimizden biridir. Türk tekstil sanayi, sağladığı katma değer, emek yoğun işgücü olması ve oluşturduğu istihdam hacmi ile vazgeçilmez bir sektördür. Ülkemizin lokomotif sektörü konumunda olan tekstil sanayimizin stratejik hammaddesini oluşturmaktadır. Pamuk, ayrıca bir yağ bitkisi olup tohumu gıda sanayinde bitkisel yağ üretiminde kullanılmakta, arta kalan küspesi ise proteini yüksek bir hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Pamuk sahip olduğu bu özellikleriyle ülkemizin stratejik bir ürünü olup, uluslar arası ticarette de önemli bir yer almaktadır” diye konuştu.

Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın'da da daralan ekim alanlarına dikkat çeken Kendirlioğlu, “İlimiz pamuk üretimi bakımından elverişli ekolojik şartlara sahip olup yıllara göre değişmekle beraber 2004 üretim yılına kadar ülke üretiminin yüzde 30-32'sini karşılamakta idi. Ancak, üretim aşamasındaki girdi fiyatlarının çok yükselmesiyle üretim maliyetlerinin artması, buna karşılık fiyatlar genel seviyesinde aynı oranda bir artışın gerçekleşmemesi sonucu olarak, üretici devamlı zarar eder hale gelmiş ve özellikle 2003 yılından itibaren ekim alanlarında ciddi miktarda daralmalar ortaya çıkmıştır.

Türkiye'de 2004 yılında 640 bin 45 hektar ve Aydın'da 65 bin 916 hektar alanda pamuk üretimi yapılırken; bu rakam 2018 yılında Türkiye'de 518 bin 634, Aydın'da ise 53 bin 689 hektara geriledi. Buna karşılık olarak 2005 yılında 1 dekar araziden Aydın'da 162 kilogram, Türkiye'de ise 158 kilogram verim alınırken; 2018 yılında bu rakam Aydın için 198, Türkiye için ise 188 kilograma yükseldi. 2005 yılında Aydın'da toplam 76 bin 3 ton ve Türkiye'de 863 bin 700 ton pamuk üretilirken, ekim alanlarının daralmasına rağmen 2018 yılında bu rakam Aydın'da 106 bin 165 ve Türkiye'de 976 bin 600 tona ulaştı” şeklinde konuştu.

Ekimin azalmasına rağmen verim arttı

Ekimin azalmasına rağmen yaşanan gelişmeler sayesinde verimde önemli bir artış yakalandığının altını çizen Kendirlioğlu, şöyle konuştu: “Tablodan da anlaşılacağı üzere, pamuk ekim alanları 2004 yılından itibaren birim alandan alınan ürün miktarı artmasına karşılık ekim alanları daralmıştır. Pamukta, gelişen teknik ve mekanizasyon sayesinde 250-300 kg/da düzeyinde olan üretim 550-650 kg/da ulaşmıştır. Ülkemizin bir numaralı kurulu sektörü tekstil her yıl tüketmek üzere yaklaşık 1.400.000 ton pamuk ihtiyaç duymaktadır. Mukayeseli üstünlüğe sahip olduğumuz pamukta dışa bağımlılıktan kurtulmak için hak ettiği değerin ve desteğin verilmesi gerekir”