Türkiye'nin baharat ihracatının yüzde 73'ü Ege'den yapıldı

Türkiye, 2018 yılında 143 ülkeye 178 milyon dolarlık baharat ihraç etti.

Dünya genelinde sağlıklı beslenmenin yükselen değer olması sonrasında insanlar tuzdan uzaklaşırken, tuz ihtiyacını baharatlarla gidermeyi tercih ediyor baharata olan talep her geçen gün artıyor. Baharatlara yöneliş ihracat rakamlarını da yukarı taşıyor. Türkiye, 2017 yılında 160 milyon dolarlık baharat ihracatı gerçekleştirmişken, 2018 yılında yüzde 11'lik artışla 178 milyon dolarlık baharat ihracat rakamına ulaştı.

Türkiye'nin baharat ihracatına en büyük katkıyı ise; Ege İhracatçı Birlikleri üyesi ihracatçılar sağlıyor. Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan baharat ihracatı 2018 yılında 128 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin baharat ihracatının yüzde 73'ünü Egeli ihracatçılar gerçekleştirdi.

Türk baharatlarını en çok Almanlar tercih etti

Türkiye, 2018 yılında 143 ülkeye 178 milyon dolarlık baharat ürünleri ihraç ederken, Almanya 22,8 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer aldı. 2017 yılında en fazla baharat ihraç ettiğimiz Amerika Birleşik Devletleri ise; 22,5 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada yer aldı. Listenin üçüncü sırasında ise; 18 milyon dolarlık ihracatla Vietnam yer buldu.

Baharat ihracatının lideri kekik oldu

Türkiye 75 çeşit baharat ihraç ederken öne çıkan baharatlar ise; kekik, defne, kimyon ve adaçayı oldu. Kekik ihracatı 57,3 milyon dolarlık tutarla zirvenin sahibi olurken, defne ihracatı 40,5 milyon dolarlık ihracatla kekiği takip etti. Kimyon ise; 21 milyon dolarlık ihracatla zirvenin üçüncü basamağının sahibi oldu.

Adaçayı ihracatından 7,2 milyon dolarlık döviz kazanan Türkiye, Rezene ihracatından 6,9 milyon dolar, biberiye ihracatından 6,8 milyon dolar, sumak ihracatından ise; 4.2 milyon dolar dövizi hanesine yazdırdı.

“Sağlıklı yaşam isteği baharatlara ilgiyi arttırıyor”

İnsan sağlığı için tuz yerine baharat kullanımının doktorlar tarafından tavsiye edildiğini dile getiren Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, “Sağlıklı beslenme yükselen değer. İnsanlar, baharata yöneldikçe Türkiye baharat ihracatını yukarı taşıyor. Üretiminde dünya lideri olduğumuz kekik ve defne baharat ihracatında öne çıkan ürünlerimiz oldu” şeklinde konuştu.

“Baharat ihracatında 2019 hedefi 200 milyon dolar”

Türkiye'nin kekik, defne, kimyon, anason, biberiye, rezene, kişniş, sumak, karabiber, kırmızı, biber başta olmak üzere onlarca baharatı üretip ihraç ettiği bilgisini veren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci ise; 2018 yılında 178 milyon dolara ulaşan baharat ihracatında 2019 yılı hedeflerinin 200 milyon dolar olduğunun altını çizdi.