TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, Dünya Çiftçiler Günü'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür" sözünü hatırlattı.

14 Mayıs 1946 tarihinin Uluslar Arası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun kuruluş yıl olduğunu ve bu tarihin tüm dünyada “Dünya Çiftçiler Günü” olarak kutlanmakta olduğunu belirten Özdemir, “Yoksulluk, kıtlık, açlıkla mücadelede, beslenme ve ülke ekonomisi açısından önemli bir yeri olan çiftçilerimiz; üretim ve kaliteye göre desteklenmeli, desteklerden alınan kesintiler kaldırılmalı, dengeli ve adil olacak şekilde, enerji, mazot, yem, kredi desteği verilmelidir. Üreticiden tüketiciye, aracısız; sertifikalı, denetimli ve kaliteli ürünün ulaşması sağlanmalıdır. Tarım faaliyetlerinin yapıldığı verimli tarım arazileri, meralar, otlaklar, çayırlıklar ıslah edilmeli ve titizlikle korunmalıdır. Tarım arazileri hızla toplulaştırılmalı, miras yoluyla parçalanmasına izin verilmemelidir. Sulama sistemleri çağa uygun hale getirilmeli su kaybı önlenmelidir.

Toprak, su, ve havanın kirlenmesi önlenmeli, kirleticilerin denetlenmesi; sahasında uzman çiftçi, meslek kuruluşları ve STK'lar tarafından yapılmalıdır. Toprak Koruma Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu sahasında uzman zirai kuruluşlar ve STK'lardan oluşmalıdır. Kurulun amacı; toprağı korumak, iyileştirmek, tarımsal üretimin arttırılmasını sağlamak yönünde olmalıdır. Eğimli araziler eş yükselti eğrilerine teraslamalı, teraslar arasında erozyonu önleyecek bitki şeritleri oluşturulmalıdır. Toprak paha biçilmez doğal varlığımızdır. Nerede verimli topraklar varsa orada medeniyet ilerlemiş, sanat, ekonomi, ticaret gelişmiş, insanlar barış içinde yaşamışlardır” dedi.

“Kimyasal ilaç ve kimyasal gübre kullanımı yerine, doğaya, toprağa, insana, yer üstü ve yeraltı sularına zarar vermeyecek yöntemler geliştirilmelidir diyen Özdemir, şu uyarılarda bulundu: “Doğaya, canlılara dost organik tarım, tarımsal üretim teşvik edilmeli, doğaya ve sağlığa zararlı kimyasallar yerine, uzmanlarca uygunluğuna onay verilmiş; yeşil gübreleme, münavebe ve biyolojik mücadele yöntemleri uygulanmalıdır.

Topraklarımızın tarımsal üretimde kalması, toprak, su ve havanın kirletilmemesi için titizlik gösterilmelidir. Verimli tarım topraklarını kirletecek ve havadaki nem, karbon, kükürt, bor vb. maddelerin oranını ve iklimi değiştirecek, canlı sağlığına zarar verecek, tarımsal üretimi, ekili ve dikili alanları olumsuz etkileyecek faaliyetlerden uzak durulmalıdır. Bilinmelidir ki; doğal varlıklarımız canlı hayatının teminatı ve torunlarımızın emanetidir”