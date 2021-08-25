Türkiye'nin gündemi Kuşadası'nda ele alındı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, KRT TV'de canlı olarak yayınlanan “Şimdiki Zaman” isimli programa konuk oldu. Moderatörlüğünü Gürkan Hacır'ın yaptığı, usta gazeteciler Uğur Dündar, Barış Yarkadaş, Zeynep Gürcanlı, Necdet Saraç ve CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın'da konuk olarak yer aldığı programda Türküye ve dünya gündemine dair önemli konulara masaya yatırıldı.

KRT TV'nin en çok izlenen programlarından “Şimdiki Zaman”, bu hafta Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'dan canlı olarak yayınlandı. Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen programa usta gazeteciler Uğur Dündar, Barış Yarkadaş, Zeynep Gürcanlı, Necdet Saraç, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel konuk olarak katıldı. Belediye Başkanı Ömer Günel, Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünü yaptığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

“Pandemi en çok turizm kentlerini etiledi"

Pandemi sürecinde yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi aktaran Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Pandemi en çok turizm kentlerini etkiledi. Covid-19 salgını ile beraber seyahatler durdu. Dolayısıyla turizm de yapılamadı. Kuşadası'nın en önemli geçim kaynağı turizm. Herhangi alternatif bir gelir kaynağımız yok. Sanayimiz yok, tarım faaliyetleri çok kısıtlı. Bu nedenle turizm sekteye uğrayınca esnafımız da çok zor günler yaşadı. O süreçte çok güzel organize olduk. Halkımızla dayanışma içerisinde sürecin üstesinden geldik. Tam olarak atlattığımız söylenemez elbette. Şu anda sadece iç turizm pazarı hareketli. Dünyanın en önemli kruvaziyer limanına sahip olan Kuşadası'na şu an hiçbir kruvaziyer gemisi gelmiyor. Neyse ki 2 Eylül'de ilk gemimiz gelecek. Umarım devamı olur. Kuşadası sezonda 450-500 gemiyi ağırlayan bir kentti. En son 20-25 gemi görmüştük. Turizm kentlerine yönelik bu tarz acil durumlar için farklı bir eylem planı hazırlanmalı. Bizim için borç ertelemesi yetmez, bizim için borcun faizsiz ötelenmesi yetmez. Kuşadası gibi kentler için hibe anlamına gelecek başka kaynakların bulunması lazım ” dedi.

“Genelge işimizi zorlaştırdı"

Gazeteci yazar ve 26'ncı dönem CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile ilgili yönelttiği soruyu da cevaplayan Belediye Başkanı Ömer Günel, “Cumhuriyet tarihi boyunca benzer genelgeler yayımlanmıştır. Fakat bu genelge ilk defa belediyeleri de açıkça kapsamıştır" diyerek genelge sonrası bazı işleyiş ve yatırımlarda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Gazeteci Uğur Dündar ise programa ev sahipliği yapan Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür ederek “Tüm dünya zor günler geçiriyor. Felaketler yaşıyoruz. Orman yangınları, seller, depremler, savaşlar" diyerek çeşitli konularda sıkıntılar yaşandığını dile getirdi.