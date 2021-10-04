Türkiye'nin ilk Matematik Parkı Aydın'da açılıyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Matematik ve Bilim Parkı'nın açılış törenine tüm vatandaşları davet etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Efeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Matematik ve Bilim Parkı, 6 Ekim'de açılacak. Gençlere matematik ve bilimi sevdirmek ve bilimle iç içe yetişmelerini sağlamak amacıyla Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın öncülüğünde hayata geçirilen projede sonra gelindi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Türkiye'de ilk olacak olan ve adeta Efeler'in çehresini değiştirecek Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nın açılış törenin tüm vatandaşları davet etti.

"Emsalleri arasında dünyanın en büyüğü"

Efeler'i eğitim turizminin merkezi haline getirme çalışmaların da ilk adım olarak görülen Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, emsalleri arasında yapılmış en büyük park olma özelliği taşıyor. Kemer Mahallesi Kocatepe Caddesi ile 1841 Sokak'ın kesiştiği alanda inşa edilen Matematik Parkı, 3 bin metrekarelik alan içerisinde vatandaşların hizmetine sunulacak. İçerisinde vatandaşların birbirleriyle sohbet edip dinlenebilecekleri bir kafeyi de bulunduran Bilim Parkı ise bin 377 metrekare alana sahip.

"Uygar nesiller yetiştirmek istiyoruz"

Parkın, Efelerli çocukların ve gençlerin bilimle iç içe yetişmesi ve eğitime alternatif bir katkı sunulması amacıyla inşa edildiğini söyleyen Başkan Atay, “Geleceğin mimarları çocuklarımızın iyi bir eğitim alarak yetişmesini önemsiyoruz. Dünyanın gelecekte daha güzel bir yer olması için yolumuzun eğitim ışığıyla aydınlanmış, uygar nesiller yetiştirmekten geçtiğini biliyoruz. Efeler'imizde Nobel ödüllü bilim insanlarının yetişmesini istediğimiz için, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe bu vizyonla bakmaları için parkımıza kıymetli bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adını verdik. Parkımızda yer alacak eğlenceli ve eğitici oyuncaklarla çocuklarımız problemler üzerinde özgürce düşünerek yeni fikirler üretecek, hayatlarının içinde yer alan matematiğe dokunarak farklı çözüm yolları keşfedecekler" dedi.

Parkların, kente değer katacağına inandığını sözlerine ekleyen Başkan Atay, “Bu parkı, Efeler'i eğitimin başkenti yapma çalışmalarımız için de önemli bir adım olarak görüyoruz. Tüm Efeler halkını, bilimi seven herkesi bu güzel eserin açılışına davet ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, 6 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te yapılacak açılış töreni ile Efeler halkının hizmetine sunulacak.