İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye'nin ilk özel zeytin tadım paneli oluşuyor

Aydın Ticaret Borsası (ATB) tarafından Türkiye’nin ilk özel zeytin tadım paneli oluşturuluyor.

Aydın Ticaret Borsası (ATB) tarafından Türkiye'nin ilk özel zeytin tadım paneli oluşturuluyor.


Zeytin Tadım panelinin oluşturulması için bir araya gelen panelistler Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ve Zeytincilik Araştırma Enstitüsünden Dr. Şahnur Irmak'tan eğitim aldılar. Gerçekleştirilen eğitimin ardından panelistler çalışmalarına başladı.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur,” Aydın Ticaret Borsası olarak bir kez daha sektör adına faydalı olacak olan ‘zeytin paneli' çalışmalarımıza Ulusal Zeytin Zeytinyağı Konseyi (UZZK), Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Aydın Ticaret Borsası Laboratuvarları A.Ş. ve Zeytin tadım panelistlerimiz ortaklığında başlamış bulunmaktayız. Çalışmalarımız neticesinde Türkiye'nin ilk özel zeytin tadım paneli oluşturulacaktır. Zeytin Tadım Paneli çalışmalarını ve eğitimlerini tamamladıktan sonra üretilen zeytinlerin koku, tat, texür (sertlik, liflilik, ve gevreklik) gibi özelliklerini belirleyebilecektir. Zeytin Tadım Panelinin zeytinde doğru üretim yapılmasına katkı sağlamak, tüketiciyi bilinçlendirmek ve eğitmek gibi faaliyetleri olacaktır. Oluşturulacak Aydın Ticaret Borsası Zeytin Paneli tarafından dünya zeytin standartlarına katkıda bulunmamız mümkün olacaktır” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.