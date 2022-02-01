Türkiye'nin ilk yetkili Çalışan Sağlığı Merkezi Aydın'da

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından, 20 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan yönetmelik kapsamında çalışanların sağlık tetkikleri ve ‘İşe Giriş Sağlık Tetkikleri'nin yapılabileceği Türkiye'nin ilk, Aydın'ın tek yetkili Çalışan Sağlığı Merkezi'nin İhtiyaç İş Sağlığı Güvenliği Merkezi olduğu belirtildi.

Sektöründe ilklere imza atan İhtiyaç İş Sağlığı Güvenliği Merkezi (İSGM), 1 Şubat 2022 tarihi itibariyle Aydın'da çalışanların sağlık tetkiklerinin yapılabileceği ve işe giriş sağlık raporu alabileceği ilk ve tek yetkili Çalışan Sağlığı Merkezi (ÇASMER) olurken, Aydın'ın bu konuda Türkiye'de bir ilki başardığı kaydedildi.

20 Ocak 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik kapsamında yetki belgesi olmayan OSGB'ler çalışanlara sağlık tetkiki yapamayacak ve işe giriş sağlık raporu veremeyeceği belirtilirken, bu kapsamda Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak, gerekli şartları yerine getiren İhtiyaç İş Sağlığı Güvenliği Merkezi, Sabit Tıbbi Tetkik Mekanı İzin Belgesi'ni alarak Türkiye'de ilk, Aydın'da tek yetkili Çalışan Sağlığı Merkezi oldu.

“Hazırlığımızı 2 yıl önce yapmıştık”

İhtiyaç İş Sağlığı Güvenliği Merkezi yöneticisi Erol Kanat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İki yıl önce taslak olarak hazırlanan bu yönetmelik kapsamında taslağa uygun olarak sağlık tetkiklerini yapacağımız tıbbi cihazları, sağlık personellerini ve merkezimizin fiziki şartlarını bütün yasal izin ve prosedürlere uygun olarak hazırlamıştık. İki yıldır Aydın'da tek merkezde işe giriş sağlık raporu hizmeti vermeye başlamıştık. 20 Ocak 2022 tarihinde ve 31721 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik kapsamında gerekli şartları sağladığımız için yayın tarihinden hemen sonra Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı birimine başvuruda bulunduk. Yapılan denetimlerin sonucunda 31 Ocak 2022 tarihinde Sabit Tıbbi Tetkik Mekanı İzin Belgesi'ni alan Türkiye'de ilk firma olduk. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki ilgili tüm çalışanlara bu süreçteki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

“Sağlık tetkikleri e-nabız üzerinden takip edilecek”

Yeni yönetmelikle birlikte Sabit Tıbbi Tetkik Mekanı İzin Belgesi olmayan OSGB'lerin çalışanların işe giriş sağlık tetkiklerini yapamayacağını belirten Erol Kanat, “Yeni yönetmelik tüm işletmeleri ve çalışanları ilgilendiriyordu. Aydın'ın ilk ve tek yetkili Çalışan Sağlığı Merkezi olarak önemli bir ihtiyacı gidereceğiz. Bundan sonraki süreçte çalışanların sağlık tetkikleri e-Nabız sistemi üzerinden de takip edilebilecek” ifadelerini kullandı.

İhtiyaç Çalışan Sağlığı Merkezi'nde akciğer grafisi (röntgen), işitme testi, solunum fonksiyon testi, kan tahlili, göz muayenesi, EKG, biyokimya, mikrobiyoloji ve portör gibi tüm sağlık tetkikleri yapılabiliyor.