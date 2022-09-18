Türkiye'nin pamuk ambarı Söke'de 'beyaz altın' hasadı başladı

Türkiye'nin pamuk ambarı olarak nitelendirilen Söke Ovası'nda pamuk hasadı başladı. Rekolte ve üründeki kalite çiftçiyi mutlu ederken, 'beyaz altın'a verilecek fiyat ile pamuk üreticileri bayram yapmaya hazırlanıyor. Dekarda 450 kilogram civarında verim alan çiftçi olumsuz giden hava şartlarına rağmen durumdan memnun olduğunu belirtti.

Katma değeri yüksek, sanayi sektörlerine girdi sağlaması nedeniyle stratejik bir ürün olan pamuk üretimine çiftçiler yeniden ilgi göstermeye başladı. Yaklaşık 420 bin dönümlük Söke Ovası'nın 350 bin dönüm alanında pamuk üretimi yapılırken, pamuk toplama makineleri bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu arada Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Yönetimi'nin de sezon öncesi tüm hazırlıkları tamamlaması da üreticiyi memnun etti. Rekolte, randıman ve kaliteyle birlikte bu yıl fiyat olarak beklentilerinin 30 TL civarında olduğunu belirten üreticilerden Mustafa Ayhan, devletten üreticiyi mutlu edecek düzeyde prim beklediklerini söyledi. Bunun yanında üreticiler olarak ektikleri ürünün fiyatını önceden bilmek istediklerini de belirten Ayhan, artan maliyetler göz önünde tutularak fiyatların açıklanmasını beklediklerini söyledi.

Verdiği desteklerden dolayı devlet yetkililerine teşekkür eden ve üretici olarak yaşadıkları bazı sıkıntılar dışında memnun olduklarını belirten Mustafa Ayhan ise “Devletimizden şikayetçi değiliz ancak alımlara erken başlayıp fiyatları da önce açıklayarak çiftçiyi tüccarın elinden kurtarmasıdır” dedi.

“Dünya pandemi ve savaşta tarımın önemini gördü”

Çiftçinin kurtuluşunun devletin açıklayacağı primde olduğunu belirten baba İsmail Ayhan ise, “Çiftçinin kurtuluşu devletin açıklayacağı primde. Dünya pandemide ve Rusya Ukrayna savaşında gıdanın tarımın ne olduğunu gördü” diyerek çiftçinin ve üretenin desteklenmesini istedi.

İş güç yoğunluğundan dolayı üretim ve hasat döneminde piyasayı takip edemeyen çiftçilerin fiyatın erken açıklanmaması ve ofislerin zamanında alım yapmamasından dolayı zarar ettiğini belirten Mustafa Ayhan ise, “Biz istiyoruz ki ürettiğimiz ürünün fiyatının önceden belirlenmesi. Bu önceden açıklanırsa biz de harcımızı borcumuzu biliriz. Pandemiden dolayı dünya piyasaları alt üst oldu ve pandemide üretim para etti. Devletimizden şikayetçi değiliz. Allah razı olsun. Ancak fiyatları önceden açıklar ise çiftçi daha iyi plan yapar” diye konuştu.

Söke Ovası'nda hasadı devam eden pamuğun kalite ve rekolte bakımından oldukça güzel olduğu hava şartlarının bu şekilde devam etmesi halinde kaliteli bir yıl yaşanacağı belirtildi.