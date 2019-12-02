Türkiye'nin renkleri sanat çalıştayında buluştu

Erkan Dülgeroğlu Sanat Çalıştayı'nda davetli sanatçı olarak yer aldı.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen çalıştaya, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden birçok akademisyen ve sanatçı katıldı. 7. Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Sanat Çalıştayı'nda seramik tabak üzerine sıraltı dekor, tekstil ürünler üzerine linol baskı, cam füzyon ve mozaik uygulamaları yapıldı. Sanatçıları ve engelli bireyleri bir araya getirerek farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte ortaya çıkan eserler, çalıştay sonunda açılan sergi ile izleyicilerle buluşturuldu.

Sergiden elde edilen gelir, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'na bağışlandı.