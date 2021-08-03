Türkiye'yi temsil eden Aydınlı gençler destek bekliyor

Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Aydın Fen Lisesi öğrencileri Ali Semih Ural ve Kaan Uz, vatandaşların desteğini bekliyor.

DSİ Genel Müdürlüğü ile Stockholm Su Enstitüsü (SIWI) arasında imzalanan anlaşma kapsamında 2021 Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Aydınlı gençler, vatandaşların desteğini bekliyor. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021 Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması'nda Türkiye birincisi olan Aydın Fen Lisesi öğrencileri Ali Semih Ural ve Kaan Uz, Stockholm Junior Water Prize'da (Stockholm Gençler Su Ödülü) ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. 39 ülkenin katıldığı yarışmanın sunumu Aydınlı gençler tarafından yapılırken People's Choice Award (Halkın Seçimi Ödülü) için yapılacak olan oylama da başladı.

Birincinin halk oylarıyla belirleneceği yarışmada finale kalan Aydınlı gençler halk oylaması için vatandaşların desteğini bekliyor. Gençlerin projelerine destek vermek isteyen vatandaşlar https://www.watertank.se/voting/ linkine giderek arama kısmına “pressure” yazıp projeyi bulduktan sonra, e-mail adresini girip oylama yapılabilecek. Oylama Ağustos'un ilk iki haftası boyunca devam edecek.