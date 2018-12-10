TURMEPA'nın proje çalışması Didim'de sürüyor

Ülke genelinde Deniz Temiz Derneği olarak bilinen Turmepa, Bodrum, Göcek, Didim'de D-Marin ve Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi bilimsel çalışmalar desteği ile “Fark Ettim Denizler Benim Oksijen Kaynağım” eğitimleri Didim'de gerçekleştirdi.

D-Marin Kids ve TURMEPA işbirliği ile hayata geçirilen “Yenilenebilir Enerji ve Denizlerimiz” Projesi üçüncü yılında da çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Dalaman, Turgutreis ve Didim'in köy okullarını dolaşarak çocuklara denizdeki yaşamı ve denizlerin geleceğini kurtarmayı öğreten proje 1 Ekim 2018 tarihinde başladı. Bu kapsamda D-Marin bünyesinde yer alan Turgutreis, Didim ve Göcek marinalarının bulunduğu illerde seçilen okullarda yürütülen proje, üçüncü yılında 372 çocuğa ulaştı.

Proje kapsamında Muğla Dalaman'dan başlayan etkinlikler Didim Yalıköy ilkokulundaki etkinliklerle sona erdi. Yalıköy okulundaki proje etkinliğine TURMEPA jürisi hazır bulunurken Okul Müdürü Özgür Şedele ve öğretmenlerde katıldı. Yalıköylü öğrenciler hazırladıkları projeleri jüriye tanıtarak, proje hedeflerini, “Denizlerimizin ve kıyılarımızın kirlenmesini önlemek, Kirlilikle mücadeleyi özendirmek, geliştirmek ve halk katılımını sağlamak, Gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir ortam bırakmak” olarak açıkladı.

Proje tanıtımının ardından Yalıköy İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencileri öğretmenleri gözetiminde D-Marin ve TURMEPA proje ortaklığında D-Marin Didim Marinayi ziyarette bulundular . D-Marin çalışanları gezide çocuklara deniz ve marina hayatına dair bilgiler verdi. Turmepa temsilcilerince proje hazırlama konusunda sunum yaparken etkinlikle ikramlarla sona erdi.