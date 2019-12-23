Turnikeli eğitimle devamsızlık azaldı, okul güvenliği arttı

Aydın'da, güvenliği artırmak için turnikeli geçiş sistemi kuran Nazilli Menderes Anadolu Lisesi, öğrencilerinin okula giriş-çıkış saatlerinin SMS ile anına velilere atıyor. Velilerin içini rahatlatan uygulama, aynı zamanda devamsızlıkların azaltılmasında da etkili oluyor.

Nazilli Menderes Anadolu Lisesi idaresi ve okul aile birliği üyeleri, Okul Müdürü Oktay Doğanlı öncülüğünde okula turnike sistemi kurmak için harekete geçti. Velilerin de desteğini alan okul idaresi, öğrencilerin okul devamsızlığını azaltmak, okulla ilgisi olmayan kişilerin okula girmelerini engellemek ve güvenli bir okul oluşturabilmek için teknolojiden de yararlanarak Turnike Güvenli Geçiş Sistemini devreye soktu. Okulda görev yapan herkes dahil olmak üzere öğrencilere de özel manyetik kartlar dağıtıldı. Tüm bilgilerin bilgisayar yardımıyla denetlendiği sistem sayesinde okula giriş-ve çıkışlar kontrol altına alındı. Hafta içi ve hafta sonu için özel olarak programlanan sistem ile okula giren herkes manyetik kartla kontrol ediliyor. İsteyen öğrenci velisinin SMS'le bilgilendirildiği güvenlik sistemi ile öğrenci velisine çocuğunun okula giriş ve çıkış saatleri anlık olarak bilgilendiriliyor.

Okul Müdürü Oktay Doğanlı, akademik başarıda en büyük olumsuz etken olan okula devamsızlığı azaltmak, öğrencilerin dışarıda kötü alışkanlıklar kazanmalarını engellemek ve okul güvenliğini sağlamak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Doğanlı, “Bu projeyi uygulamamızdaki temel hedef, öncelikle güvenli okul iklimini sağlamak ve velilerimizdeki endişeleri minimum düzeye indirmek. Bununla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Bu sistemi bir hafta önce velilerimizin, öğretmenlerimizin, tüm personelimizin, öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Sistemle birlikte öğrencilerimiz sabahleyin geldiklerinde kartlarını okutarak turnikelerden geçiyor. Her öğrencimiz kartı okuttuğunda ekranda tüm kimlik bilgileri ve fotoğrafları çıktığı için öğrenciler başka öğrencilerin kimlik kartlarını kullanamıyor. Geçiş yaptıklarında, okuldan çıkış yaptıklarında velilerine anlık SMS gidiyor. “Okulumuz öğrencisi okula giriş yapmıştır ya da çıkış yapmıştır” şeklinde bilgilendirme SMS'leri gidiyor. Hafta içi ve hafta sonu yapılan destekleme ve yetiştirme kurslarında devam-devamsızlık takibine sistem kendisi yapıyor ve velilerimize sürekli olarak SMS bilgilendirmelerini gönderiyor. Bu projeyi uygulamaya başladıktan sonra velilerimizden çok güzel geri dönüşler geldi. Memnuniyetlerini ilettiler. Projede emeği geçen mahalli imknlarla destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bunun yanı sıra yeni sistemin tüm öğrencilerimize, velilerimize, paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Öğrenci velisi Özlem Burcu Uğan Sevim de, "Çalışan bir anne olarak aklımızın çocuğumuzda kalmaması için okul müdürümüz ve aile birliği ile beraber yaptığımız turnike sistemi dün itibariyle faaliyete geçmiştir. Çocuğumuzun giriş ve çıkış saatleri anında bize mesaj olarak gelmektedir ve dolayısıyla biz kendimizi ve çocuklarımızı güvenli hissediyoruz. Bu anlamda tüm okullara da bu turnike sistemini uygulamaları için tavsiyede bulunuyorum. Dolayısı ile yanında olmadığımız zaman çocuğumuzun nerede olduğunu bilmek ne zaman okuldan ayrıldığını bilmek veli olarak bizleri güvende hissettirmektedir. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Uygulamaya kısa sürede adapte olan öğrenciler ise, “Bu sistem sayesinde okula giriş-çıkışlarımız daha düzenli ve sistemli hale geldi ve okula giren yabancı kişilerin okula erişimi engellendi. Bu sayede biz kendinizi okulda daha güvenli hissediyoruz. Bu yönüyle bu sistemi destekliyorum” diyerek, memnuniyetlerini ifade etti.