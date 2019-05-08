Turunçgil bahçelerinde zararlılara karşı mücadele başlıyor

Aydın'da 46 bin 428 dekar alanı kaplayan Turunçgil bahçelerinde, ‘Turunçgil Unlu Biti' zararlısı ile mücadele başlıyor.

Turunçgil ağaçlarının kapladığı alan ve 91 bin 808 ton üretim ile yaş meyve sebze ihracatında gelişme potansiyeline sahip önemli bir yerde bulunan Aydın'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Turunçgil alanlarında yürütülen Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) projesi kapsamında, bahçe kontrolleri yapıldı. Yapılan kontroller sonucunda, Söke ve Sultanhisar ilçelerindeki bazı Turunçgil bahçelerinde unlu bitin ekonomik olarak mücadeleyi gerektirecek düzeyde olduğu tespit edildi. Yetkililer, yayılma eğiliminde olan Turunçgil Unlu Biti (Planococcuscitri) zararlısının tüm üreticiler tarafından tanınıp, yoğunluğunun izlenmesi ve bahçelerde mücadelenin uygulanması, turunçgil yetiştiriciliği için büyük önem taşıdığını belirtti.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü unlu biti ile yapılan mücadele hakkında üreticiler bilgilendirilirken, “Bahçede yabancı ot temizliğine dikkat edilmeli, sürümler tavında yapılmalı, budama yaparken ağaç taçları hiçbir zaman birbirine kavuşmamalıdır. Güneşlenme ve hava akımı sağlanmalıdır. Biyolojik Mücadele kapsamında ise, ülkemizde kitle üretimi yapılan ve bahçelere salınan, bölge şartlarında kışı geçiremeyen Cryptolaemusmontrouzieri Muls. (Col.:Coccinellidae) avcı böceği ve LeptomastixdactiilopiiHow. (Hym.:Encyrtidae) parazitoidi en önemli doğal düşmanlarıdır. Bu yararlı böcekler unlu bitle bulaşık bahçelere salınarak başarılı bir şekilde biyolojik mücadele yapılmaktadır. Bu şekilde biyolojik mücadele yapan üreticilerimiz ayrıca Bakanlığımızın biyolojik mücadele destek ödemesinden de yararlanabilmektedirler.

Bunlar dışında ülkemizde doğal dengenin bozulmadığı bahçelerde unlu bitin çok sayıda yerli doğal düşmanları da vardır. Karınca faaliyeti olan bahçelerde yararlı böcek salımlarından önce ağaçların kök boğazları daire şeklinde karınca öldürücü toz bir ilaçla ilaçlanmalıdır. Ayrıca ağaçların toprakla temas eden dal uçları budanarak karınca faaliyeti önlenmelidir.

Kimyasal olarak ise, unlu bitin olduğu belirlenen bahçelerde biyolojik mücadele yapılmıyor ise meyveler fındık iriliğinde iken ruhsatlı olan ilaçlarla kimyasal mücadele yapılmalıdır. Ancak yüksek popülasyonlu bahçelerde biyolojik mücadele uygulamasından önce popülasyonu düşürmek ve dökümü kısmen önlemek bakımından da yine kimyasal mücadele yapılmaktadır. Ayrıca, arı ölümlerini önlemek için ilaçlamalardan önce çevrenizdeki arıcıları bilgilendiriniz” denildi.