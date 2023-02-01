Tütüncüler Kavşağı'nda artık trafik sorunu yaşanmayacak

Kuşadası Belediyesi tarafından Tütüncüler Kavşağı'nda yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla başlatılan yol genişletme çalışmasında sona yaklaşıldı. Kuşadalılara daha konforlu bir ulaşım imkânı sağlayacak olan çalışmada genişliği 7 metreden 10,5 metreye çıkarılan yola sıcak asfalt döküldü.

Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından kentin uzun yıllardır çözülemeyen köklü sorunlarını gidermek için aralıksız çalışıyor. Bu çerçevede Ege Mahallesi'ni Çevre Yoluna bağlayan Tütüncüler Kavşağı'nın karşısındaki 424 Sokak'ta oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için aralık ayında Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan yol genişletme çalışması son aşamaya geldi. Çalışmada alana Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekiplerince içme suyu hattı döşenirken, Türk Telekom ekipleri tarafından da telefon ve internet alt yapıları yenilendi.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de yol genişliğini 7 metreden 10,5 metreye çıkararak 90 metre uzunluğunda istinat duvarı ördü. Aydınlatma sistemlerinin değiştirildiği bağlantı yoluna bölge sakinlerinin karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçişini sağlamak amacıyla yaya kaldırımı yapıldı. Genişletme çalışmalarının tamamlanmasının ardından iki iniş ve bir çıkıştan oluşan Tütüncüler Kavşağı'nın içerisinde bulunduğu 424 Sokak'a 2 bin 600 metrekare sıcak asfalt döküldü. Tütüncüler Kavşağı, 300 metrekarelik alanda gerçekleştirilen kaldırım imalatının tamamlanmasının ardından trafiğe açılacak.