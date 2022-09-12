İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Üç ay önce evlenmişti, evinde ölü olarak bulundu

Aydın’ın Didim ilçesinde üç ay önce evlendiği öğrenilen 31 yaşındaki genç, evinde ölü halde bulundu.

Aydın'ın Didim ilçesinde üç ay önce evlendiği öğrenilen 31 yaşındaki genç, evinde ölü halde bulundu.


Olay, Yeni Mahalle 911 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile fertleri, 3 ay önce evlendiği öğrenilen 31 yaşındaki Fatih T.'yi yaşadığı evde iple asılı halde buldu. Yapılan ihbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Didim Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Fatih T.'nin cansız bedeni Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.