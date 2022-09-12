Üç ay önce evlenmişti, evinde ölü olarak bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde üç ay önce evlendiği öğrenilen 31 yaşındaki genç, evinde ölü halde bulundu.

Olay, Yeni Mahalle 911 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile fertleri, 3 ay önce evlendiği öğrenilen 31 yaşındaki Fatih T.'yi yaşadığı evde iple asılı halde buldu. Yapılan ihbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Didim Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Fatih T.'nin cansız bedeni Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.