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'Üç Çağdaş Kadın Yazarımız' gösterisi Kuşadası'nda

Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Derneği’nin (KUFSAD) ayın konuğu etkinliği kapsamında “Üç Çağdaş Kadın Yazarımız“ gösterisi sergilenecek.

Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Derneği'nin (KUFSAD) ayın konuğu etkinliği kapsamında “Üç Çağdaş Kadın Yazarımız“ gösterisi sergilenecek.


Kuşadası Belediyesi ve KUFSAD işbirliği ile düzenlenecek gösterisi İbramaki Sanat Galerisi'nde 12 Temmuz Cuma günü saat 19.30'da gerçekleştirilecek.


KUFSAD Başkanı Levent Köylü, ayın konuğu etkinliğini periyodik olarak gerçekleştirdiklerini belirterek, “ Lütfi Özgünaydın ın daha önce İfsak ta yaptığı üç gösteri 12 Temmuz Cuma Günü Saat 19.30 da Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisinde sunulacak. Etkinliğimiz bırasında çağdaş üç kadın yazarımız Zeynep Oral-Ayşe Kulin- İnci Aral gösterisini gerçekleştirecek ve söyleşi yapacak. Kuşadası Belediyesi'nin de katkılarıyla böylesine anlamlı ve önemli bir gösteriyi Kuşadası'nda gerçekleştirecek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm sanatseverleri etkinliğe katılmaya davet ediyorum “ dedi.

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