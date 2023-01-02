İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Üç farklı suçtan aranan şahıs Söke'de yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde üç farklı suçtan aranan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde üç farklı suçtan aranan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Yenidoğan Mahallesi'nde üç farklı suçtan aranan ve hakkında toplam 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.