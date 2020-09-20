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Üç kadın hikayesi, Kuşadası Belediye tiyatrosu tarafından sahneye kondu

Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Üç Kadın Hikayesi” isimli oyun seyirciyle buluştu.

Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi'nde gerçekleşen gösterime tiyatro severler yoğun ilgi gösterdi.


Kuşadası Belediyesi vatandaşlara sanat dolu günler yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediye Tiyatrosu “Üç Kadın Hikayesi” isimli oyunu seyirci karşısına çıkardı. Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak gerçekleşen ücretsiz gösterim Kuşadalı sanatseverlerden büyük ilgi gördü.


İtalyan sanatçılar Dario Fo ile Franca Rame'nin “Kadın Oyunları” isimli kitabından ünlü tiyatro sanatçısı Füsun Demirel tarafından Türkçe 'ye çevrilen “Üç Kadın Hikayesi” isimli oyunun yönetmenliğini Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan yapıyor. Üç kadının trajik hikayesini sahneye taşıyan oyunun baş rollerinde Derya Kavakdere, Özlem Yavaşça ve Seda Ayaz yer alıyor. “Üç Kadın Hikayesi” isimli oyun ilk gösteriminde tiyatro severlerin yoğun beğenisini aldı.

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