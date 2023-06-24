İhlas Haber Ajansı

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Üç şüpheli şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca tarafından yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre; Kuşadası, Kuyucak ilçelerinde şüphelendikleri 3 şahsı durduran ekipler şahısların üzerinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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