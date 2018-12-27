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Uçak ambulans 4 günlük Muhammed Baki için havalandı

Doğuştan metobolik rahatsızlığı olan ve Aydın’da tedavi gören 4 günlük Muhammed bebek tedavisi için ambulans uçakla Ankara’ya nakledildi.

Doğuştan metobolik rahatsızlığı olan ve Aydın'da tedavi gören 4 günlük Muhammed bebek tedavisi için ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.


Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya gelen 4 günlük Muhammed Baki Taşkaya bebeğin, doktorlar tarafından doğuştan gelen metobolik hastalığı olduğu tespit edildi. Muhammed bebeğin tedavisi amacıyla Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yer bulundu. Ankara'ya nakil için Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı Hava Nakil Koordinasyon Birimi ile irtibata geçilerek uçak ambulans talep edildi. Bakanlık tarafından uçak ambulans tahsisi yapıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 112 kuvözlü ambulansı ile nakledilen Muhammed bebek, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.


Muhammed bebeğin tedavisine Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edilecek.

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