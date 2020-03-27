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Uçuruma düşmekten son anda kurtuldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bayan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince uçuruma düşmekten son anda kurtuldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bayan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince uçuruma düşmekten son anda kurtuldu.


Kaza saat 17.30 sıralarında Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 Z 3757 plakalı otomobil sürücüsü Kuşadası Sanayi Sitesinden evine gitmek isterken kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil metrelerce sürüklendikten sonra uçurumun kenarında durdu. Araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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