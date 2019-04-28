Ufka Yolculuk-7'nin Aydın'daki kazananları ödüllerini aldı

'si du¨zenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Ku¨ltu¨r Yarıs¸masının o¨du¨l to¨reni Aydın My Kolej'de yapıldı.

'si du¨zenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Ku¨ltu¨r Yarıs¸ması merkezi o¨du¨l to¨reni, İstanbul Cemal Res¸it Rey Konser Salonu'nda cos¸kulu bir katılımla gerc¸ekles¸ti. Yarışmanın Aydın'daki ödül töreni ise Aydın Aktif Genc¸lik Spor ve I·zcilik Kulu¨bu¨ Dernegˆi tarafından My Kolej Konferans Salonunda yapıldı.

Aydın'da ilkokul, ortaokul ve lise kategorisi toplamında 1800 öğrenciyle 16 sınav merkezinde yarıs¸ma icra edildi. Tu¨rkiye genelinde ilkokul, ortaokul, lise ve Arapc¸a kategorisi toplamında 529 bin 298 o¨gˆrencinin yarıs¸tıgˆı yarıs¸mada dereceye giren adaylara iki kis¸ilik umre seyahati, para ve 7 gram ku¨lc¸e altın hediye edildi. Bu seneki konusu “Gu¨zel Ahlak” olan yarıs¸manın bu zamana kadar 3 milyondan fazla kis¸inin kitap okumasına vesile olarak toplumda kitap okuma farkındalıgˆının sagˆlanması ve yarıs¸macıların sahih kaynaklarla bulus¸arak kendilerini gelis¸tirmesi hedeflendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle bas¸layan o¨du¨l to¨reni Ufka Yolculuk I·l Temsilcisi ve Aktif Genc¸lik Spor ve I·zcilik Kulu¨bu¨ Derneği Bas¸kanı Emrah Demir'in ac¸ılıs¸ konus¸masıyla devam etti. Konus¸masında “Ufka Yolculuk bir yarıs¸madan da o¨te degˆerlerimizi o¨gˆrendigˆimiz, bu degˆerlerimizi hayatımıza tatbik ederek yolculugˆumuzun yo¨nu¨nu¨ cennete c¸evirdigˆimiz ve bunu yu¨z binlerce dost ile birlikte yaptıgˆımız c¸ok degˆerli bir yolculuktur” diyen Demir, yarıs¸maya destek veren herkese tes¸ekku¨r etti.

S¸iir dinletisiyle devam eden program da Kahoot yarıs¸masıyla misafirler hem egˆlendiler hem de su¨rpriz o¨du¨l kazandı. Program sonunda her kategorinin 1.,2. ve 3.'lerine o¨du¨lleri takdim edildi.

Yarışmanın Aydın etabında ilkokul kategorisinde Yenipazar'dan Tarık Ünlü 1., Efeler'den Ahmet Uğur Sezgin 2. ve Nazilli'den Mustafa Eren Eroğlu 3.; ortaokul kategorisinde Efeler'den Reyhan Hatice Bulut 1., Rumeysa Çelik 2. ve Ahmet Talha Haşim Uysal 3. ve de lise kategorisinde Germencik'ten Sena Özdemir 1., Efeler'den Yiğit Özmen 2. ve Nazilli'den Vesile Adıyaman 3. oldu.