Ufka Yolculuk yarışmaları Nazilli'de tanıtıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından uluslararası çapta düzenlenen 7. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın kitapları tanıtıldı.

Server Gençlik ve Spor Kulübü, Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Aydın ili Gönüllülerinden İbrahim Ganioğlu, yarışma ile ilgili bilgilendirme yapmak üzere geldiği Nazilli İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle buluştu. Ganioğlu, yaptığı açıklamada, “Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarının 7. yılındayız. Geçtiğimiz 6 yılda Milli Eğitim Bakanlığından izinli olarak bakanlığa bağlı özel ve resmi kurumlarda Türkiye genelinde yapmış olduğumuz yarışmaların tanıtımlarına bu yılda devam ediyoruz. Kültür yolculuğu dediğimiz bu yarışmaların önceki dönemlerinde Peygamber efendimizin Hadis-i Şerifi, Kur'an-ı Kerim meali, Peygamberler hayatı gibi, Fıkıh ilimi, İlmihal gibi farklı konular üzerinden yarışma temaları seçildi. Bu seneki temamız ise güzel ahlak. Bu temanın içerisinde toplamda dört kategori üzerinden bu seneki yarışmayı Ufka Yolculuk-7 olarak gerçekleştireceğiz. İlkokul, Ortaokul ve Lise olmak üzere ana kategoriler ve 18 yaş altı Arapça olarak 4 kategoride yapılacak. İlk aşama ise online olarak 17-18 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Online yarışmadan 50 puan ve üzeri başarı gösteren katılımcılar 17 Mart 2019 tarihinde de yazılı sınava girecekler. Bu sınavlarda da il ve Türkiye derecesi elde edenlere para ve altın ödülü verilecek.”

Sınavlara gireceklerin hazırlanması gereken kitaplardan da söz eden Ganioğlu, “Güzel Ahlak” konusu ile 3 dilde düzenlenen 7. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın Türkçe kategorilerinde yarışmaya katılacaklar için 3 ayrı kitap yayınlandı. İlkokul kategorisi yarışmacılar için Semiha Bahadır'ın “Güzel Ahlâk Yolculuğu”, Ortaokul kategorisi yarışmacılar için Semiha Bahadır'ın “Erdemler Kampı”, Lise kategorisi yarışmacılar için Cemaleddin el-Kâsımî'nin İhyâ'dan özetleyip Prof. Dr. Abdulhakim Koçin, Prof. Dr. Ahmet Ögke, Prof. Dr. Kadir Özköse, Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer ve Mehmet Akif Özkiraz'ın gözden geçirmesiyle hazırlanan “İhya-u Ulumiddin'den Kesitlerle Güzel Ahlâk” kitapları belirlendi. Katılımcılar bu üç kitaptan hazırlık yaparak sınava giriyor” dedi.

Nazilli İHL Müdürü Alperen Kılıç ise konuşmasında, “Her sene düzenlenen bu yarışmalara biz de öğrencilerimizin katılması yönünde çalışma yapmaktayız. Bu yarışmayı düzenleyen Server Gençlik ve Spor Kulübü üyelerine ve emeği geçen herkese öncelikle teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz için bu tür yarışmalar çok faydalı oluyor. Zaten okulumuzda yıl içerisinde çok sayıda etkinlik ve yarışmalar oluyor. Elimizden gelen katkıyı öğrencilerimizin yararına sunmaya devam edeceğiz” dedi.