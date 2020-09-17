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Uğur Derin Dondurucu'dan, kışa hazırlık kampanyası

AYDIN (İHA) – Geçtiğimiz yıllara oranla daha sıcak ve uzun bir yaz mevsiminin yaşandığı Türkiye’de Uğur Derin Dondurucu, sıcaklara paralel olarak indirim kampanyası başlattı.

AYDIN (İHA) – Geçtiğimiz yıllara oranla daha sıcak ve uzun bir yaz mevsiminin yaşandığı Türkiye'de Uğur Derin Dondurucu, sıcaklara paralel olarak indirim kampanyası başlattı. 15 Ekim'e kadar devam edecek indirim kampanyasında yazlıkların uzun süre taptaze kalması ev ekonomisine katkının sağlanmasın hedeflendiği belirtildi.



Pandemi dolayısıyla bu yıl okulların zamanında örgün eğitime başlamaması ve çalışmaların da dijital ortamda devam etmesi nedeniyle birçok kişi evlerinde kalmaya devam ettiğini belirten Uğur Derin Dondurucu yetkilileri, kışlıkların mevsiminde uygun fiyattan alınarak saklanmasının hem ev ekonomisine hem de sağlıklı ürün tüketiminin önemini vurgu yaparak, 3 bin 131 TL olan 7 çekmeceli UED 7266 DTK A++ ürünü 2 bin 599 TL'ye isteğe göre dondurucu veya soğutucu olarak kullanılabilen UED 360 D/S A+ yatay derin dondurucunun da 2 bin 574 TL'den 2 bin 375 TL'ye indirildiğini duyurdu. Uğur bayilerinde ve www.ugur.com.tr adresinden yapılan alışverişlerde geçerli olan indirim kampanyasında 12 ay taksit ve 7 yıl garanti fırsatı da sunulduğu belirtildi.

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