Uğur Entegre Gıda'dan GES yatırımı

Nazilli'de üretim faaliyetlerine devam eden Uğur Entegre Gıda, çatı üzeri güneş enerji santrali projesiyle yılda 410.000 kwh elektrik üretmeye başladı. 15 Eylül'de devreye alınan proje, karbon salınımın da düşürülmesine katkı sağlayacak.

Nazilli'de gıda sektöründe üretim faaliyetlerine devam eden Uğur Entegre Gıda, bünyesinde bulunan Ufresh, Chocolate 333, Coffee 333, Cerotoni, Oday Pizza, Su Üstünde ve Ufresh Soğuk Hava Depoları ana üretim fabrikasında enerji maliyetlerini azaltmak ve kendi enerjisini üretmek amacıyla yatırım yapmaya devam ediyor. Uğur Entegre Gıda bünyesinde enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturmaya çalışarak çatı üzeri güneş enerji santrali kurulumunu gerçekleştirerek yenilenebilir kaynaklardan en üst düzeyde faydalanmaya başlayıp, ekipman değişimleriyle daha az elektrik tüketmeye başladığını açıkladı.

İhtiyaç duyduğu enerjinin yüzde 75' ini GES' ten karşılamaya başlayan Uğur Entegre Gıda, bu yatırımı ile enerji tüketiminde, enerji kayıplarını ve enerji maliyetlerini minimize ederek enerjiyi etkin bir şekilde yönetebilecek bir sistem oluşturarak bu sistemi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile taçlandırdı.

Yarınlara daha güvenli adımlar ile ilerlemek için daha az sera gazı emisyonu, daha az karbon ayak izi, değişen enerji fiyatlarından daha az etkilenme, ithal yakıtlara bağımlılığın azaltılma gibi konularda ilerleme kazanan firma ürettiği yıllık elektrik ile 245.000 ton karbondioksit gazı salınımını ve yıllık elektrik üretimi için harcanacak 11 bin 637 adet ağacın kesilmemesini engellediğini açıkladı.