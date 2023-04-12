Uğur Entegre Gıda'ya ‘Helal Gıda' sertifikası

Merkezi Aydın'da bulunan ürettiği ürünlerin yanı sıra işlediği kuruyemişten şekerlemeye, kahveden çikolataya kadar pek çok ürünü ülkenin dört bir yanına gönderen Uğur Entegre Gıda ‘Helal Gıda' sertifikası aldı. Firmanın gıda mühendisi Selin Tok, uzun süredir yaptıkları ‘Helal Gıda' sertifikasına ramazan ayında almış olmalarının ayrı bir önemi olduğunu belirterek çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Firma olarak yaklaşık 15 yıldır hizmet verdikleri sektörde öncü olmaya ilke edindiklerini kaydeden Gıda Mühendisi Selin Tok, “Uğur Entegre Gıda bünyesinde bulunan Ufresh, Chocolate 333, Cerotoni Gelato Dondurma, Oday Pizza ve Coffee 333 markalarımızla en kaliteli ve güvenilir gıda ürünlerini sunma konusundaki kararlılığını Helal Gıda Sertifikası ile taçlandırdı. Bu sertifika, ürünlerimizin İslami kurallara uygun olarak üretildiğini ve tüm süreçlerin titizlikle kontrol edildiğini göstermektedir” dedi.

Helal Gıda Sertifikası, ürünlerinin sadece Müslüman tüketiciler tarafından değil, aynı zamanda diğer inançlara sahip tüketiciler tarafından da güvenle tüketildiğini kaydeden Uğur Entegre'nin Gıda Mühendisi Selin Tok, bu sertifikanın aynı zamanda, ürünlerin hijyenik koşullarda üretilip işlendiğini de garanti altına aldığını kaydetti.

Tok, konuyla ilgili açıklamasında; “İlgili sertifika firmasının gerçekleştirdiği denetimlerden başarıyla geçerek, İslami kurallara uygun bir biçimde üretim yaptığını belgelendirerek bu konuya vermiş olduğumuz önemi hem uluslararası hem de ulusal platformlarda göstermenin mutluluğunu yaşamaktayız. Markaları ile ürettiği kuru meyve, kahve, çikolata, draje, lokum, kuruyemiş, zeytinyağı, dondurma, pasta, tatlılar, pizza, tavuk, fast food ve yiyecek grubu, içecek grubu imalatı, paketlemesi ve bu ürünlerin hammadde tedariğinden üretim, paketleme ve satış bölümlerine kadar her safhasında ‘Helal Gıda Sertifika' standartları denetlenerek hijyenik ve İslami koşullarda üretildiğini ve işlendiğini belgelendirmiştir. Bu sertifikayı almak için uzun bir süreçten geçtik ve tüm departmanlarımızla birlikte çalıştık. Ancak sonunda, emeğimizin karşılığını aldık. Firmamız, kalite ve güvenilirlik konusunda yüksek standartlarını korumaya devam edecektir” dedi.