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Uğur Mumcu, Söke'de törenle anıldı

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, öldürülmesinin 26’ncı yıl dönümünde Söke’de düzenlenen törenle anıldı.

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, öldürülmesinin 26'ncı yıl dönümünde Söke'de düzenlenen törenle anıldı.


Anma töreni Söke Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleştirildi. Eğitim-Sen, DİSK, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Alevi Kültür Derneği, Emekli-Sen, Eğitim-İş Sendikası'ndan oluşan Söke Emek Sanat Kültür Platformu tarafından düzenlenen anma törenine CHP İlçe Başkanı Hüseyin Akkaya, İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez, Söke Belediye Başkan Adayı Levent Tuncel de katıldı.


DİSK Söke Başkanı Cemal Poyraz, yaptığı açıklamada; “Tarih 24 Ocak 1993 Bundan 26 yıl öne hunharca katledildi, Uğur Mumcu. Onu katledenler, bedenine kast etmenin ötesine geçemediler, geçemeyecekler. Uğur Mumcu'nun düşünceleri, uyarıları tüm Atatürkçü, devrimci, ilerici ve aydınların belleğinde dipdiri durmaktadır” ifadelerine yer verdi.


Yağışlı havaya rağmen gerçekleştirilen anma töreninde katılımcılar Uğur Mumcu anıtına karanfiller bıraktı.

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