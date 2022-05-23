Uğur Şirketler Grubu'nda üst düzey atama

Uğur Şirketler Grubu'nun amiral gemisi ve Türkiye'nin ilk derin dondurucu üreticisi Uğur Soğutma'nın üst düzey yönetim kadrosunda önemli bir değişiklik yaşandı. Yurt İçi Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevini özenle ve başarıyla sürdüren Erdoğan Ulaş, Uğur Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Direktörlüğü'ne atandı.

Uzun yıllar Uğur Soğutma'nın satış ve pazarlamasından sorumlu olan Ulaş, Uğur derin dondurucunun jenerik bir marka olarak hafızalara kazınmasında, yurt içinde ürünlerin ulaşabilir olması için oluşturulan bayi yapılanması çalışmalarında büyük katkı sağlayan ekibin içinde yer aldı. Bugün markanın başarısında ve şirketin geldiği konumda önemli bir paya sahip olan Erdoğan Ulaş gösterdiği özveri ile sektörde Uğur markasıyla özdeşleşen isimlerden biri oldu.

Bundan sonraki süreçte Uğur Şirketler Grubu'nun hedefleri doğrultusunda kurumsal iletişim stratejilerinin geliştirilmesi, kurum itibarı ve marka algısının yönetilmesi görevlerini yerine getirecek olan Ulaş, kurumsal iletişim, medya ilişkileri, sürdürülebilirlik, kurumsal sosyal sorumluluk ve sponsorluk gibi süreçlerinden sorumlu olacak.

Erdoğan Ulaş Kimdir?

İstanbul doğumlu Erdoğan Ulaş, İzmir Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunudur. 1983 yılından bu yana beyaz eşya sektöründe çalışan Ulaş, 27 yılını Uğur Soğutma bünyesinde geçirmiştir. Erdoğan Ulaş, evli ve 1 kız çocuğu sahibidir.