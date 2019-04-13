Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye'nin ihracatına 2018 yılında 23 milyar 110 milyon dolar döviz kazandıran 7 bin 500 üyesini temsilen sektörlerinde en fazla ihracat yapan 56 firmasını ödüllendirdi. İzmir'de gerçekleştirilen ‘İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde Uğur Soğutma sektöründe yine birinci oldu.

İzmir'deki bir otelde gerçekleştirilen ödül törenine Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış ve Ege İhracatçı Birlikleri Başkanları ile ödül alan firmaların temsilcileri katıldı. İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde bu yıl da Uğur Soğutma, iklimlendirme sektöründe en fazla İhracat gerçekleştiren birinci firma olmanın gururunu yaşadı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, “Türkiye'nin temelinde, büyümesinde ihracat geçmişte de önemliydi bugün de önemli. Türkiye'nin büyümesinde ihracatın bundan sonra daha fazla pay alması için tüm önlemlerin önü açılacak. Bir dönem finans, bir dönem inşaat sektörü. Ama artık değişmeyen tek gerçek var. Üretim ve ihracat. Bundan sonra gün ihracatçıların günü olacak” dedi.

Ödülü Uğur Soğutma çalışanları adına Genel Müdür Öksüzömer aldı

‘İhracatın Yıldızları Ödül Töreni' sektöründe birinci olan Uğur Soğutma'nın ödülünü 2000'den fazla çalışanı olan Uğur Soğutma adına firmanın Genel Müdürü Yusuf Öksüzömer aldı.

Bugün yarım asrı aşan tecrübesi ile 5 kıtada 146 ülkeye ihracat yapan Uğur Soğutma, 2000'in üzerindeki çalışanı ile 220 bin metre kare faal kapalı alana sahip ana fabrikası ve 91 bin metrekare kapalı alana sahip Nazilli Organize Sanayi'deki fabrikasında üretim yapıyor. 2000'den fazla çalışanı, 850'nin üzerinde satış noktası, 240a yakın Uğur Yetkili Servis Merkezi ile 5 kıtada 146 ülkede varlık gösteren Uğur Soğutma Türkiye'nin lideri konumunda olmanın haklı gururunu yaşıyor.