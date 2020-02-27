Uğur Soğutma Yetkili Servisleri Antalya'da bir araya geldi

Uğur Soğutma'nın her yıl düzenlediği “Yetkili Servisler Toplantısı”, Antalya'da bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye'nin dört bir köşesinden katılım sağlayan 250'ye yakın yetkili servis ile 2020 hedefleri paylaşıldı.

Uğur Soğutma Yönetim Kurulu Başkanı Murat Takmaklı'nın açılışı konuşmasıyla başlayan toplantılar, Uğur Soğutma yöneticilerinin yapmış olduğu sunumlarla devam etti.

12-15 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen Uğur Soğutma Yetkili Bayi toplantısında lansmanı yapılan Toshiba ürünleri hakkında da eğitimler verildi.

2020 yılı içinde tüm Türkiye'de satışa sunulacak olan Toshiba ürünlerinin teknik servisleri konusunda en iyi hizmetin verilebilmesi için toplantılar yapıldı. Toplantıya katılan Toshiba'nın uzman teknik ekibi ülkenin dört bir yanında en iyi şekilde hizmet verebilmek için çalışan Uğur yetkili servislerine tüm Toshiba ürün gamıyla ilgili teknik eğitimler verdi.

Ayrıca 2020 yılında en yüksek teknolojiyle üretilen yeni ürünlerin sergilendiği, yeni teknolojilerle ilgili yetkili servislere teknik bilgilerin verildiği fuaye alanı da büyük ilgi gördü.

Organizasyonun son gününde gerçekleştirilen gala gecesinde sahne alan Sinan Özen'le 2019 yılının stresini atan yetkili Uğur bayileri unutulmaz anlar yaşadı. Ayrıca en iyi performans ve başarı gösteren yetkili servisler de çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.