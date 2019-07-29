Uğur Soğutma'dan kurban öncesi vatandaşlara fırsat

Uğur Soğutma'nın tek tuşla ister derin dondurucu isterseniz de buzdolabı olarak kullanabileceğiniz UED 7246 NF D/S A+ ürünü Kurban Bayramı öncesi büyük indirim fırsatıyla sizleri bekliyor.

Derin dondurucu denilince akla gelen ilk markaların başında gelen Uğur derin dondurucu, teknolojisiyle yiyecekleri uzun süre taze tutan ve farklı saklama imkanları sunan çift fonksiyonlu ürünleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

UED 7246 NF D/S A+ çift fonksiyonlu dikey derin dondurucu 227 LT geniş net iç hacmi ve 7 kullanışlı çekmecesiyle rahat bir kullanım sunuyor. Buzlanma ve karlanma yapmayan “No-Frost” teknolojisi ve dijital ekranıyla gıdalarınızı en uygun koşulda saklamanıza olanak sağlıyor. Günümüz teknolojisiyle sıcaklık değişimine de duyarlı olan UED 7246 NF D/S A+ çift fonksiyonlu derin dondurucu elektrik kesintilerinde dahi 10 saat sorunsuz koruma sağlıyor.

Hem derin dondurucu hem de buzdolabı olabilen yeni teknolojisiyle beğeni toplayan ürün, yaklaşan Kurban Bayramı'na özel indirimle kullanıcılarını bekliyor. No-Frost, çift fonksiyonlu ve 7 çekmeceli olan kullanışlı bu ürünü Kurban Bayramı'nda ister derin dondurucu olarak kullanıp etlerinizi saklayıp, etleriniz bittikten sonra da ihtiyacınıza göre buzdolabına çevirerek gıdalarınızı uygun koşullarda saklayarak ürünü tam performansla kullanabileceği belirtildi.

İster derin dondurucu isterseniz de buzdolabı olarak kullanılabilen 7 çekmeceli ve no-frost olan dikey ürün 11 aya varan taksit imkanı, ücretsiz 7 yıl garanti fırsatıyla tüm Uğur yetkili bayilerinde ve yenilenen yeni yüzüyle www.ugur.com.tr adlı sitesinde sizleri bekliyor.