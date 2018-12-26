Uğur Soğutma'nın “2019 Bayiler Toplantısı” renkli geçti

Uğur Soğutma'nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği bayiler toplantısı Antalya'da gerçekleştirildi. Toplantıda “Uğur” ailesinin bir parçası olan ülke genelindeki 600 bayi ile yaklaşık 1400 kişinin katıldığı toplantıda 2019 hedefleri görüşüldü. Uğur Soğutma CEO'su Yusuf Öksüzömer, 31 Aralık tarihi itibariyle sona erecek olan ÖTV indirimi devlet tarafından uzatılmasa bile firma olarak bir ay daha uzatacaklarını müjdeledi.

Oldukça verimli geçen ve 2018 yılının yorgunluğunun da atıldığı bayiler toplantısının sonunda ünlü sanatçı Ferhat Göçer, Uğur Soğutma çalışanları ve bayileri için en güzel eserlerini seslendirdi. Toplantıya Uğur

Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Selvi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Uğur Şirketler Grubu CEO'su Yusuf Öksüzömer Üretim Direktörü Kemal Cahat Emanet, Müşteri Hizmetleri Müdürü Hasan

Kardeşler ve Yurt İçi Satış Koordinatörü Erdoğan Ulaş da katıldı.

2019 hedeflerinin yanı sıra müşteri ilişkilerinin önemi, yeni fikirler ve yeni ürünler hakkında görüşmelerin yapıldığı toplantının açılışında Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Selvi, Uğur Şirketler CEO'su Yusuf Öksüzömer, Üretim Direktörü Kemal Kemal Emanet ve Müşteri Hizmetleri Müdürü Hasan Kardeşler ve Yurt İçi Satış Koordinatörü Erdoğan Ulaş birer konuşma yaptı.

"ÖTV indirimi müjdesi"

Oldukça samimi ve neşeli bir ortamda geçen bayiler toplantısında konuşan Uğur Şirketler CEO'su Yusuf Öksüzömer hem bayilere hem de tüketicilere ÖTV'ye devam müjdesi verdi. Öksüzömer, “2018 yılı içinde fabrikalarımıza yeni üretim hatları kazandırdık. Bu hatlarımız 2019 yılı içinde tam performanslı çalışacak ve ürün gamımızı daha da arttıracağız. Aralık ayı içinde sonlanması planlanan ÖTV indirimi devletimiz tarafından daha fazla uzatılmazsa, benden size söz bir ay daha ÖTV indirimini biz uzatacağız, nihai müşterilerimizden ÖTV ücreti almayacağız” dedi.

Yurt İçi Satış Koordinatörü Erdoğan Ulaşı'ın moderatörlüğünde “Perakende 2019 Trendleri”nin de anlatıldığı toplantıda, farklı bölgelerden bayiler tecrübelerini paylaştı. Oturum yoğun ilgi gördü.

Program kapsamında 2019 yılı ürün gamı da sergilenirken, ürünler ve showroom alanı yoğun ilgi topladı. Organizasyonun galasında ise ünlü sanatçı Ferhat Göçer, Uğur Soğutma çalışanları ve bayileri için en güzel şarkılarını seslendirdiği bir konser verdi.

Uğur Soğutma hakkına

Uğur Soğutma; 1954 yılında Aydın'ın Nazilli ilçesinde dondurma makineleri imalatıyla başladığı serüvende bugün, 220 bin metrekare faal kapalı alana sahip ana fabrikası, 91 bin metrekare kapalı alana sahip Nazilli Organize Sanayi Fabrikası, toplam 2000'den fazla çalışanı, 850'nin üzerinde satış noktası, 240'dan fazla Uğur Yetkili Servis Merkezi ile 5 kıtada 146 ülkeye yarım asrı aşan tecrübesi ile hizmet veriyor. Ticari ve ev tipi soğutucularda 420'yi aşkın çeşidi ve günlük 4800+ adet üretim kapasitesi ile derin dondurucudan su sebiline, klimadan şişe soğutuculara, dondurma makinelerinden market dolaplarına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip.