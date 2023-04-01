Ülke genelinde yaygınlaşması hedeflenen afet farkındalık eğitimleri Aydın'da gerçekleştirildi

Öğrencilerde afet bilinci oluşturmak amacıyla hayata geçirilen ve ülke genelinde örnek olması hedeflenen 'Deprem, Afet ve Afet Farkındalık Eğitimleri' Aydın'ın Didim ve Söke ilçelerinde gerçekleştirildi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği öncülüğünde Didim ve Söke Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğiyle hayata geçirilen afet farkındalık eğitimleri Didim ve Söke ilçelerinde gerçekleştirildi. Öğrencilerde afet bilincinin oluşturulması amacıyla hayata geçirilen projenin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve örnek olması hedefleniyor. Depremin neden olduğu sorunlar, deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler ve toplanma alanları gibi konularda Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Jeoloji Mühendisi Afet Bilimleri Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen tarafından eğitim verildi.

Afet farkındalık eğitimlerinin artmasını hedeflediklerini belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru, “Depremlerde yaşanan kayıplarımızın acıları tüm ülkemizi sarsmıştır. Milletimiz el birliği ile yaralarını sarmaya çalışmaktadır. Uzun yıllar sürecek bir süreç söz konusu olacak ama kayıplarımız geri gelmeyecektir. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı tek afet türü depremler değildir. Özellikle son yıllarda ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen sel ve taşkınlarda kaybettiğimiz yüzlerce can ve mal kaybı afet çeşitlerine örnek teşkil etmektedir. Afetlerle mücadele konusunda üzülerek söylüyorum ki bizler, yani bugünün büyükleri olarak yeterince başarılı olamadık. İşte bu sebepledir ki, bugünün küçüğü yarının büyükleri ve geleceğimiz olan siz çocuklarımıza afet bilinci kazandırmamız milletimizin geleceği için çok önemlidir. Dileğimiz ve temennimiz bugün yüzlerce öğrencimize vereceğimiz afet bilinci eğitimlerinin, Milli Eğitim Bakanlığınca etkin bir şekilde yarınlarımız olan çocuklarımıza ve gençlerimize ülke genelinde verilmesidir. Jeoloji mühendisleri odamız olarak asıl hedef ve gayemiz gelecek nesillerin doğru bir şekilde eğitilerek muhtemel afetlere karşı kamu güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu eğitim programının gerçekleşmesini sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Biz, her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır, geleceğin ümidi, ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir' sözünü hatırlatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.